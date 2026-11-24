Le strade di Doug Shedden e del Milano Hockey Club: si separano ufficialmente. Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la società meneghina – che milita da quest’anno nell’ICE Hockey League – ha reso noto l’esonero di quello che è diventato il suo ex head coach.

Dopo un ottimo inizio, la squadra rossoblu ha inanellato una serie di risultati negativi vivendo un momento negativo. Attualmente si trova in 10a posizione nella graduatoria del campionato, di cui fanno parte anche il Bolzano e il Val Pusteria.

Al suo posto, il Milano Hockey Club promuove – ad interim – l’assistente Pekka Kangasalusta che sarà in panchina già nella gara interna di domani, 25 novembre, contro l’VSV Villach.

Il Milano Hockey Club comunica la conclusione del rapporto con l’head coach Doug Shedden.

Il club ringrazia Doug Shedden per la professionalità e l’impegno con cui ha accompagnato la squadra fin dal primo giorno. Ha guidato il gruppo nella fase più delicata della storia del club: la costruzione di una squadra nuova e il debutto nella win2day ICE Hockey League. Il suo contributo resta parte integrante di questo percorso.

Dichiarazione del Presidente Christof Leitner: «Desidero ringraziare personalmente Doug per la dedizione e il duro lavoro di questi ultimi mesi. È stata una decisione difficile, presa dopo un’attenta riflessione e nell’interesse a lungo termine del Milano Hockey Club. Doug ha fatto parte del nostro percorso fin dall’inizio. Costruire una nuova società e una squadra competitiva in così poco tempo è stata una sfida straordinaria, e il suo contributo in questo processo merita il nostro sincero riconoscimento. La nostra decisione non toglie nulla al rispetto e alla stima che nutriamo per Doug, sia come persona sia come professionista affermato, con una carriera di straordinario livello. Farà sempre parte della storia di questo club, e gli auguro sinceramente ogni successo e ogni felicità per il futuro.»

Pekka Kangasalusta nominato head coach ad interim

L’assistant coach Pekka Kangasalusta assume la guida della squadra come head coach ad interim, con effetto immediato. Sarà in panchina già nella prossima partita casalinga contro il VSV Villach, mercoledì 25 novembre.

Ulteriori informazioni sullo staff tecnico e sui prossimi passi del club saranno comunicate a tempo debito.