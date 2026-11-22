Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: Renon a valanga su Vipiteno nel derby della domenica in Alps League
Un successo rotondissimo per Renon nell’unico incontro odierno disputato nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. I Buam infatti hanno batutto nettamente Vipiteno, regolandoli con mortifero 10-0, rimanendo così nella parte alta della classifica.
Successo dunque in scioltezza per quella che è in questo momento la seconda migliore squadra italiana della lega dopo Asiago, abile a mettere le cose in chiaro già nel primo periodo, mettendo a referto ben sei sigilli capitalizzati da Graf (2:19), Insam (5:49), Marzolini (8:54), Markkula (13:48), Varttinen (16:21) e ancora Markkula (16:40).
Nel secondo tempo hanno invece timbrato il cartellino Kostner (6:51), Blake (10:58) e Spinell (18:40), mentre a mettere il punto esclamativo ci ha pensato Ohler che, al 9:22 del terzo atto, ha siglato il 10-0 finale. L’Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio tornerà il prossimo 26 novembre.
Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.
ALPS LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 22 NOVEMBRE
- HD Jesenice – 43 punti (20 partite)
- HC Migross Asiago – 40 punti (18 partite)
- EK Die Zeller Eisbären – 40 punti (17 partite)
- Rittner Buam SkyAlps – 34 punti (18 partite)
- KHL Sisak – 29 punti (18 partite)
- Adler Stadtwerke Kitzbühel – 26 punti (20 partite)
- Red Bull Hockey Juniors – 24 punti (20 partite)
- Hockey Unterland Cavaliers – 23 punti (18 partite)
- HC Meran/o Pircher – 21 punti (18 partite)
- Wipptal Broncos Weihenstephan – 20 punti (17 partite)
- EC-KAC Future Team – 19 punti (17 partite)
- Sportivi Ghiaccio Cortina – 18 punti (18 partite)
- HC Gherdeina valgardena.it – 17 punti (17 partite)