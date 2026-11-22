Un successo rotondissimo per Renon nell’unico incontro odierno disputato nel Campionato Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio. I Buam infatti hanno batutto nettamente Vipiteno, regolandoli con mortifero 10-0, rimanendo così nella parte alta della classifica.

Successo dunque in scioltezza per quella che è in questo momento la seconda migliore squadra italiana della lega dopo Asiago, abile a mettere le cose in chiaro già nel primo periodo, mettendo a referto ben sei sigilli capitalizzati da Graf (2:19), Insam (5:49), Marzolini (8:54), Markkula (13:48), Varttinen (16:21) e ancora Markkula (16:40).

Nel secondo tempo hanno invece timbrato il cartellino Kostner (6:51), Blake (10:58) e Spinell (18:40), mentre a mettere il punto esclamativo ci ha pensato Ohler che, al 9:22 del terzo atto, ha siglato il 10-0 finale. L’Alps League 2026-2027 di hockey su ghiaccio tornerà il prossimo 26 novembre.

Riportiamo di seguito la classifica aggiornata.

ALPS LEAGUE 2026-2027: CLASSIFICA AGGIORNATA AL 22 NOVEMBRE