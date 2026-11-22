Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio Bolzano sorride nella domenica di ICE League. Sconfitta per Milano e Valpusteria
Un ottimo momento per Bolzano. Le foxes hanno infatti vinto la terza partita consecutiva nella domenica riservata all’ICE League 2026-2027 di hockey su ghiaccio, viaggiando in solitaria in vetta alla classifica.
Nella fattispecie la compagine altoatesina ha battuto fuori casa il Fehervar AV19 per 2-5 in un match già abbondantemente indirizzato nel primo periodo, terminato con il mortifero parziale di 4-1. Giornata negativa invece per Milano, caduta al cospetto di Vienna per 2-6 e reggendo di fatto solo per i primi trenta minuti.
Sull’1-1 la formazione meneghina è infatti crollata, subendo poi un passivo di 3-0 interrotto dalla seconda rete di Houde che, però, non è stato altro che il preludio degli altri due sigilli di stampo austriaco.
Sconfitta anche per Valpusteria, costretta a cedere il passo all’HK Olimpija solo all’extra time. Il tempo regolamentare è terminato con il punteggio di 1-1.Il guizzo vincente è arrivato con Lawrence 1:18 l’inizio del tempo aggiuntivo. L’ICE League tornerà il prossimo 25 novembre.