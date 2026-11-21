Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio: fa festa solo l’Asiago nel sabato dell’Alps League
E’ un sabato quasi del tutto negativo quello che hanno vissuto le squadre italiane nell’Alps Hockey League 2026-2027. In questo 21 novembre arriva una sola notizia positiva, a fronte di diversi ko.
Grande vittoria per 4-5, in trasferta, dell’Asiago: i veneti passano in Austria sulla pista dei Red Bull Hockey Juniors al termine di una partita da montagne russe, dove vanno avanti fino al 2-4 salvo poi farsi recuperare, decisa dalla zampata di Pietroniro a poco meno di 30″ dalla fine.
Capitolo ko: Gherdeina viene sconfitto 5-2 dall’EK Die Zeller Eisbären, mentre il Cortina cede 4-2 allo Jesenice. Non va meglio al Merano superato in casa per 3-6 dall’EC-KAC Future Team.
Domani, domenica 22 novembre, attesissimo derby fra il Renon e i Vipiteno Broncos.
La classifica generale dell’Alps Hockey League vede in questo momento in testa lo Jesenice, con 43 punti in 20 gare disputate. Asiago secondo a 40 punti, raccolti in 18 gare archiviate.