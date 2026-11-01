Griglia di partenza F1, GP Messico 2026: Hamilton in pole, Antonelli guadagna una posizione con la penalità di Verstappen

Oggi sono andate in scena le qualifiche del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez a Città del Messico. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la conquista della pole position e si è definita la griglia di partenza per la gara di domenica 1° novembre, che si snoderà su un tracciato molto veloce sulla distanza dei 300 chilometri.

Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP del Messico, stampando un perentorio 1:16.514 in chiusura del Q3 e scatterà al pole dopo un’assenza di 3 anni, 3 mesi e 11 giorni. Il pilota britannico ha firmato una grande fiammata al volante della Ferrari e si è meritato la partenza al palo, battendo per appena 9 millesimi il connazionale George Russell, che si è dovuto accontentare della seconda piazzola al volante della Mercedes.

La Scuderia di Maranello ha brillato nelle qualifiche, come testimonia la terza posizione di Charles Leclerc, attardato di 119 millesimi dal compagno di squadra. Il monegasco aprirà la seconda fila e sarà affiancato da Kimi Antonelli: il leader del Mondiale ha chiuso la sessione in quinta posizione (a 0.193 dal leader), ma balza avanti di una casella in virtù della penalità inflitta a Max Verstappen. Il bolognese partirà dalla seconda fila al volante della Mercedes, nel Gran Premio che potrebbe condurlo verso la conquista del Mondiale F1 (basterà il nono posto, senza guardare i risultati di Russell e Hamilton).

Verstappen è stato penalizzato di una posizione per le scaramucce con Liam Lawson nelle prove libere e così l’olandese della Red Bull partirà in quinta posizione davanti alla McLaren di Lando Norris, mentre in terza fila ci saranno la Red Bull di Isack Hadjar e la Racing Bulls di Arvid Lindblad, che beneficia delle penalità di una posizione inflitta al comando di squadra Liam Lawson, nono davanti a Pierre Gasly. Di seguito la griglia di partenza del GP del Messico 2026 e i risultati delle qualifiche della tappa del Mondiale F1.

GRIGLIA DI PARTENZA GP MESSICO F1 2026

1. Lewis Hamilton (Ferrari)

2. George Russell (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Kimi Antonelli (Mercedes)

5. Max Verstappen (Red Bull), penalizzato di una posizione per contatto con Lawson nelle prove libere

6. Lando Norris (McLaren)

7. Isack Hadjar (Red Bull)

8. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

9. Liam Lawson (Racing Bulls), penalizzato di una posizione per contatto con Verstappen nelle prove libere

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Franco Colapinto (Alpine)

13. Oscar Piastri (McLaren)

14. Oliver Bearman (Haas)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Alexander Albon (Williams)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Ryo Hirakawa (Haas)

19. Gabriel Bortoleto (Audi), penalizzato di cinque posizione per sostituzione di componenti

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Sergio Perez (Cadillac)

22. Valtteri Bottas (Cadillac), partirà dal fondo per sostituzione di componenti

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP MESSICO F1 2026

Q3

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.514 6

2 George Russell Mercedes +0.009 6

3 Charles Leclerc Ferrari +0.119 6

4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.178 5

5 Kimi Antonelli Mercedes +0.193 7

6 Lando Norris McLaren +0.310 6

7 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.386 7

8 Liam Lawson Racing Bulls +0.515 6

9 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.603 6

10 Pierre Gasly Alpine +0.639 7

Q2

1 Lando Norris (McLaren) 1:16.728

2 Max Verstappen (Red Bull) +0.148

3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.216

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.225

5 George Russell (Mercedes) +0.299

6 Isack Hadjar (Red Bull) +0.319

7 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.405

8 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.407

9 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.479

10 Pierre Gasly (Alpine) +0.550

11 Nico Hülkenberg (Audi) +0.578

12 Franco Colapinto (Alpine) +0.912

13 Oscar Piastri (McLaren) +0.918

14 Gabriel Bortoleto (Audi) +0.952

15 Oliver Bearman (Haas) +1.119

16 Carlos Sainz (Williams) +2.157

Q1

1 Lewis Hamilton Ferrari 1:17.341 2

2 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.044 3

3 Charles Leclerc Ferrari +0.165 2

4 Oscar Piastri McLaren +0.318 2

5 George Russell Mercedes +0.318 2

6 Gabriel Bortoleto Audi +0.386 4

7 Lando Norris McLaren +0.392 2

8 Nico Hulkenberg Audi +0.527 4

9 Kimi Antonelli Mercedes +0.577 3

10 Max Verstappen Red Bull Racing +0.601 2

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.742 4

12 Liam Lawson Racing Bulls +0.756 2

13 Pierre Gasly Alpine +0.853 3

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.869 2

15 Franco Colapinto Alpine +1.176 3

16 Carlos Sainz Williams +1.180 3

17 Alexander Albon Williams +1.289 3

18 Fernando Alonso Aston Martin +1.567 1

19 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.617 3

20 Lance Stroll Aston Martin +1.731 2

21 Sergio Perez Cadillac +1.764 3

22 Valtteri Bottas Cadillac +2.511 3