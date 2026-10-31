F1, GP Messico 2026: risultati e classifica FP3. Antonelli beffato per un millesimo, Leclerc grintoso

Lando Norris ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP del Messico 2026, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito intitolato agli Hermanos Rodriguez. Il pilota britannico ha stampato un perentorio 1:17.600 al volante della McLaren quando mancavano tre minuti alla bandiera a scacchi ed è così riuscito a meritarsi la vetta della graduatoria, che sembrava ormai appannaggio di Kimi Antonelli.

Il ventenne bolognese è stato beffato per un solo millesimo con la sua Mercedes, ma si può lanciare con grande ottimismo verso le qualifiche di questa sera e andrà a caccia della pole position per compiere un altro passo verso la conquista matematica del titolo iridato (ha bisogno di due punti, senza osservare i risultati degli avversari).

Il ventenne ha preceduto Charles Leclerc, ottimo terzo con la Ferrari a 117 millesimi dalla vetta e con 78 millesimi di margine nei confronti della McLaren guidata da Oscar Piastri. Quinto posto per Max Verstappen (a 0.351 con la Red Bull), sesta piazza per Lewis Hamilton (a 0.469 con la Ferrari), settima posizione per George Russell (a 0.507 con l’altra Mercedes).

RISULTATI E CLASSIFICA PROVE LIBERE 3 GP MESSICO F1 2026

1 Lando Norris McLaren 1:17.600 3

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.001 5

3 Charles Leclerc Ferrari +0.117 5

4 Oscar Piastri McLaren +0.195 5

5 Max Verstappen Red Bull Racing +0.351 4

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.469 3

7 George Russell Mercedes +0.507 4

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.509 5

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.513 5

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.537 4

11 Nico Hulkenberg Audi +0.960 4

12 Franco Colapinto Alpine +1.052 5

13 Pierre Gasly Alpine +1.074 4

14 Fernando Alonso Aston Martin +1.250 4

15 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.327 5

16 Carlos Sainz Williams +1.614 5

17 Alexander Albon Williams +1.701 2

18 Lance Stroll Aston Martin +1.776 4

19 Ryo Hirakawa Haas F1 Team +1.904 7

20 Valtteri Bottas Cadillac +2.742 4

21 Gabriel Bortoleto Audi – – 1

22 Sergio Perez Cadillac – – 1