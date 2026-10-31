LIVE F1, GP Messico 2026 in DIRETTA: Antonelli sfida Verstappen e le Ferrari per la pole

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Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez si prospetta un day-2 denso di emozioni. Le scuderie e i piloti dovranno trovare con grande efficacia la messa a punto ideale su questo tracciato.

Questo tracciato è tradizionalmente tra i meno severi nei confronti dei pneumatici. Le numerose curve a bassa velocità e i carichi laterali contenuti tendono infatti a limitare l’usura. Allo stesso tempo, l’aria rarefatta riduce il carico aerodinamico generato dalle vetture, favorendo lo scivolamento degli pneumatici e rendendo il graining un fenomeno da tenere sotto osservazione. In presenza di un asfalto nuovo e liscio, questa caratteristica potrebbe assumere un ruolo ancora più importante nella definizione delle strategie.

Per l’edizione 2026, Pirelli ha selezionato la terna più morbida della gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft. Una scelta diversa rispetto a quella adottata lo scorso anno, quando era stato tentato un salto di mescola con la C2 come Hard, soluzione che si è rivelata poco attrattiva sul piano prestazionale rispetto alle alternative più morbide.

Sarà il sesto GP disputato con la denominazione di Gran Premio di Città del Messico. Sul tracciato della capitale, il pilota più vincente è Max Verstappen con cinque successi, lo stesso numero di vittorie conquistate dal team Red Bull. L’olandese potrebbe centrare, dunque, la sesta vittoria e, nello stesso tempo, regalare il titolo al suo “amico” Kimi Antonelli, che in questo fine settimana si gioca il match-point.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata del week end del GP di Città del Messico, diciannovesimo appuntamento del Mondiale 2026 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con le prove libere 3 dalle 18:30, mentre le qualifiche sono previste alle 22:00 (ore italiane). Buon divertimento!