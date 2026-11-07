Formula 1GP Brasile
Griglia di partenza F1, GP Brasile 2026: Norris in pole davanti ad Antonelli. Leclerc, Hamilton e Verstappen zavorrati dalle penalità
Nelle qualifiche di oggi, sabato 7 novembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Brasile del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 8, il fine settimana sudamericano con la gara su distanza classica, che sarà valida come ventesimo round del calendario della F1.
La griglia di partenza è fortemente condizionata dalle numerose penalità: Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez partiranno dal fondo dello schieramento, mentre il monegasco Charles Leclerc partirà 10 posizioni indietro rispetto al piazzamento delle qualifiche, infine il britannico George Russell scatterà con un fardello di 5 caselle.
La pole position va al britannico Lando Norris con la McLaren, davanti al campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes. In seconda fila la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Nico Hulkenberg, mentre in terza fila ci sono la Red Bull di Isack Hadjar e l’Haas di Oliver Bearman.
GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2026
1 Lando Norris (McLaren) (Q3)
2 Kimi Antonelli (Mercedes) (Q3)
3 Liam Lawson (Racing Bulls) (Q3)
4 Nico Hulkenberg (Audi) (Q3)
5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) (Q3)
6 Oliver Bearman (Haas F1 Team) (Q3)
7 George Russell (Mercedes) (Q3) * penalità di 5 posizioni
8 Fernando Alonso (Aston Martin) (Q3)
9 Alexander Albon (Williams) (Q3)
10 Oscar Piastri (McLaren) (Q2)
11 Rafael Câmara (Haas F1 Team) (Q2)
12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) (Q2)
13 Carlos Sainz (Williams) (Q2)
14 Charles Leclerc (Ferrari) (Q3) * penalità di 10 posizioni
15 Franco Colapinto (Alpine) (Q1)
16 Pierre Gasly (Alpine) (Q1)
17 Lance Stroll (Aston Martin) (Q1)
18 Valtteri Bottas (Cadillac) (Q1)
19 Gabriel Bortoleto (Audi) (Q1)
20 Lewis Hamilton (Ferrari) (Q2) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento
21 Max Verstappen (Red Bull Racing) (Q2) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento
22 Sergio Perez (Cadillac) (Q1) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento
CLASSIFICA Q3
1 Lando Norris (McLaren) 1:27.470
2 George Russell (Mercedes) +0.204
3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.625
4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.819
5 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.851
6 Nico Hulkenberg (Audi) +1.198
7 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.293
8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.361
9 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.841
10 Alexander Albon (Williams) +2.986
CLASSIFICA Q2
1 George Russell (Mercedes) 1:26.745
2 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.304
3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.473
4 Charles Leclerc (Ferrari) +1.337
5 Nico Hulkenberg (Audi) +1.616
6 Alexander Albon (Williams) +2.173
7 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.327
8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.385
9 Lando Norris (McLaren) +2.462
10 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.557
11 Lewis Hamilton (Ferrari) +3.256
12 Oscar Piastri (McLaren) +3.624
13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +4.770
14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +4.880
15 Carlos Sainz (Williams) +5.040
16 Max Verstappen (Red Bull Racing) nessun tempo
CLASSIFICA Q1
1 Lando Norris (McLaren) 1:30.939
2 George Russell (Mercedes) +0.267
3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.299
4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.727
5 Nico Hulkenberg (Audi) +0.754
6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.120
7 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.146
8 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.153
9 Charles Leclerc (Ferrari) +1.182
10 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.290
11 Oscar Piastri (McLaren) +1.312
12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.367
13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +1.870
14 Carlos Sainz (Williams) +2.020
15 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.091
16 Alexander Albon (Williams) +2.211
17 Franco Colapinto (Alpine) +2.388
18 Pierre Gasly (Alpine) +2.510
19 Lance Stroll (Aston Martin) +2.714
20 Valtteri Bottas (Cadillac) +2.835
21 Sergio Perez (Cadillac) +3.570
22 Gabriel Bortoleto (Audi) +10.625