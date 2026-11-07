Griglia di partenza F1, GP Brasile 2026: Norris in pole davanti ad Antonelli. Leclerc, Hamilton e Verstappen zavorrati dalle penalità

Nelle qualifiche di oggi, sabato 7 novembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP del Brasile del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 8, il fine settimana sudamericano con la gara su distanza classica, che sarà valida come ventesimo round del calendario della F1.

La griglia di partenza è fortemente condizionata dalle numerose penalità: Lewis Hamilton, Max Verstappen e Sergio Perez partiranno dal fondo dello schieramento, mentre il monegasco Charles Leclerc partirà 10 posizioni indietro rispetto al piazzamento delle qualifiche, infine il britannico George Russell scatterà con un fardello di 5 caselle.

La pole position va al britannico Lando Norris con la McLaren, davanti al campione del mondo, l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes. In seconda fila la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Audi di Nico Hulkenberg, mentre in terza fila ci sono la Red Bull di Isack Hadjar e l’Haas di Oliver Bearman.

GRIGLIA DI PARTENZA GP BRASILE F1 2026

1 Lando Norris (McLaren) (Q3)

2 Kimi Antonelli (Mercedes) (Q3)

3 Liam Lawson (Racing Bulls) (Q3)

4 Nico Hulkenberg (Audi) (Q3)

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) (Q3)

6 Oliver Bearman (Haas F1 Team) (Q3)

7 George Russell (Mercedes) (Q3) * penalità di 5 posizioni

8 Fernando Alonso (Aston Martin) (Q3)

9 Alexander Albon (Williams) (Q3)

10 Oscar Piastri (McLaren) (Q2)

11 Rafael Câmara (Haas F1 Team) (Q2)

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) (Q2)

13 Carlos Sainz (Williams) (Q2)

14 Charles Leclerc (Ferrari) (Q3) * penalità di 10 posizioni

15 Franco Colapinto (Alpine) (Q1)

16 Pierre Gasly (Alpine) (Q1)

17 Lance Stroll (Aston Martin) (Q1)

18 Valtteri Bottas (Cadillac) (Q1)

19 Gabriel Bortoleto (Audi) (Q1)

20 Lewis Hamilton (Ferrari) (Q2) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento

21 Max Verstappen (Red Bull Racing) (Q2) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento

22 Sergio Perez (Cadillac) (Q1) * penalità con partenza dal fondo dello schieramento

CLASSIFICA Q3

1 Lando Norris (McLaren) 1:27.470

2 George Russell (Mercedes) +0.204

3 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.625

4 Charles Leclerc (Ferrari) +0.819

5 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.851

6 Nico Hulkenberg (Audi) +1.198

7 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.293

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.361

9 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.841

10 Alexander Albon (Williams) +2.986

CLASSIFICA Q2

1 George Russell (Mercedes) 1:26.745

2 Liam Lawson (Racing Bulls) +0.304

3 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.473

4 Charles Leclerc (Ferrari) +1.337

5 Nico Hulkenberg (Audi) +1.616

6 Alexander Albon (Williams) +2.173

7 Fernando Alonso (Aston Martin) +2.327

8 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.385

9 Lando Norris (McLaren) +2.462

10 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.557

11 Lewis Hamilton (Ferrari) +3.256

12 Oscar Piastri (McLaren) +3.624

13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +4.770

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +4.880

15 Carlos Sainz (Williams) +5.040

16 Max Verstappen (Red Bull Racing) nessun tempo

CLASSIFICA Q1

1 Lando Norris (McLaren) 1:30.939

2 George Russell (Mercedes) +0.267

3 Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.299

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.727

5 Nico Hulkenberg (Audi) +0.754

6 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +1.120

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +1.146

8 Fernando Alonso (Aston Martin) +1.153

9 Charles Leclerc (Ferrari) +1.182

10 Kimi Antonelli (Mercedes) +1.290

11 Oscar Piastri (McLaren) +1.312

12 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1.367

13 Rafael Câmara (Haas F1 Team) +1.870

14 Carlos Sainz (Williams) +2.020

15 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +2.091

16 Alexander Albon (Williams) +2.211

17 Franco Colapinto (Alpine) +2.388

18 Pierre Gasly (Alpine) +2.510

19 Lance Stroll (Aston Martin) +2.714

20 Valtteri Bottas (Cadillac) +2.835

21 Sergio Perez (Cadillac) +3.570

22 Gabriel Bortoleto (Audi) +10.625