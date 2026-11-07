F1, Max Verstappen penalizzato a Interlagos! Quante posizioni perde sulla griglia di partenza

Max Verstappen partirà dal fondo dello schieramento in occasione del GP del Brasile, tappa del Mondiale F1 che andrà in scena domenica 8 novembre sul circuito di Interlagos. Il fuoriclasse olandese dovrà scontare la massima penalità prevista sulla griglia di partenza perché ha deciso di cambiare motore sulla sua Red Bull: indipendentemente dal risultato che maturerà nelle qualifiche previste stasera in terra sudamericana, il quattro volte Campione del Mondo scatterà dalla 22ma casella o dalla 21ma casella (anche Sergio Perez ha cambiato tutte le componenti).

La scuderia austriaca ha deciso di effettuare la sostituzione perché durante le prove libere del venerdì sono emersi problema di natura non precisata e si è preferito non rischiare una rottura nella fase calda del fine settimana. Max Verstappen sarà chiamato a una vertiginosa rimonta, ma non sarebbe un’impresa nuova per il quattro volte Campione del Mondo: nel 2024 partì 17mo a Interlagos e riuscì a vincere la gara, legittimando il suo ultimo titolo iridato. Considerando le previsioni meteo che parlano di pioggia, tutto sembra possibile.

Va ricordato che anche George Russell dovrà scontare una penalità: il pilota della Mercedes ha cambiato motore (il sesto della stagione) e sarà retrocesso di cinque posizioni in base al risultato che emergerà dalle qualifiche odierne. Penalità anche per la Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton dovranno retrocedere di dieci posizioni per sostituzione di motore endotermico.