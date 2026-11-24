“Io non mi sarei nemmeno rialzato“. Greg Rusedski ripensa alla scivolata di Jannik Sinner nel match d’esordio a Wimbledon e la indica come l’origine dei guai al ginocchio destro, che hanno portato l’altoatesino a decidere di operarsi a Turku, in Finlandia. L’ex finalista degli US Open ne ha parlato nell’ultima puntata del suo podcast, mescolando preoccupazione per l’infortunio e fiducia nel ritorno del numero uno azzurro.

Sul percorso che ha condotto alla chirurgia, l’analisi di Rusedski è lineare: “Sappiamo che se si allena per uno o due giorni va tutto bene, poi il problema si ripresenta. È un continuo alternarsi di momenti positivi e ricadute e non riesce a superare questo ostacolo. Perciò, sembra inevitabile l’intervento chirurgico“.

Per l’ex tennista britannico, all’origine di tutto ci sarebbe proprio la caduta sull’erba londinese. “Penso che questo problema al ginocchio derivi tutto da quella scivolata nella partita d’esordio a Wimbledon. Mi piacerebbe sapere se sarebbe disposto a raccontarci sinceramente cosa è successo, perché quando ho visto il suo ginocchio piegarsi in quella direzione, non riuscivo a capire come avesse fatto a rialzarsi e a vincere quella partita“.

Rusedski ammette di poter essere fuori strada (“Potrei sbagliarmi completamente, potrei essere del tutto fuori strada“), ma ricorda la sensazione provata in quel momento: “Quando l’ho visto cadere ho pensato: ‘Oh no, come farà a terminare questa partita?’“. E aggiunge: “È stata una caduta terribile, davvero terribile. Io non mi sarei nemmeno rialzato: mi avrebbero portato al pronto soccorso nel giro di due secondi, dopo avermi tolto dal campo! Ma questi ragazzi sono dei superuomini“.

Il quadro, però, non è affatto cupo. Rusedski è convinto che, una volta guarito, Sinner potrà tornare ai livelli precedenti senza particolari difficoltà. “Penso che, una volta che Sinner sarà guarito, perché non tornerà finché non sarà completamente a posto, non avrà problemi. Lo definisco una sorta di Djokovic 2.0: dal punto di vista mentale, credo che sia secondo a nessuno. Non penso che avrà difficoltà una volta recuperato fisicamente e risolto il problema al ginocchio. Penso che ci siano argomenti per essere ottimisti“. Il paragone più immediato è quello con Carlos Alcaraz: “Credo che tornerà in forma altrettanto rapidamente rispetto ad Alcaraz“.

Lo spagnolo, del resto, è la prova che un lungo stop non pregiudica il rendimento. Alcaraz è rimasto fuori per quasi cinque mesi a causa di un problema al polso, che gli ha fatto saltare sia il Roland Garros sia Wimbledon. A meno di tre mesi dal rientro agli US Open, è tornato a un livello straordinario: arriva da una serie di 14 vittorie consecutive, con i successi a Vienna, nel Masters 1000 di Parigi e alle ATP Finals.

Rusedski non risparmia qualche osservazione sullo stile di gioco dell’azzurro, pur riconoscendone la completezza: “Il suo gioco è meno spettacolare, meno elegante e, a volte, può sembrare quasi costruito a tavolino, ma è un giocatore completo. Le volée sono migliorate, utilizza la smorzata e si muove molto bene“.

Il messaggio finale è un attestato di stima per i due protagonisti del circuito: “E Jannik, insieme a Carlos, è una figura importantissima per il nostro sport. Tornerà e, quando lo farà, sarà inarrestabile“.