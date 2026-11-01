Curling, prove di pace dal Team Constantini: “Social non gestiti da noi: siamo dalla parte dell’Italia”

Seppur a due giorni di distanza dall’episodio incriminato, arrivano le scuse ed un chiarimento del Team Constantini dopo quanto avvenuto sui social venerdì al termine della fase a gironi dei Campionati Europei di curling 2026. Il profilo Instagram della nuova squadra capitanata da Stefania Constantini aveva commentato l’eliminazione del Team Zardini Lacedelli (che rappresentava l’Italia a Ostrava dopo aver vinto il torneo di selezione interna) dalla rassegna continentale con un meme di scherno, alimentando le voci su un rapporto sicuramente non idilliaco tra le due squadre di riferimento del settore femminile italiano.

“A volte è importante fermarsi, riflettere e guardare le cose con la giusta prospettiva. Crediamo nello sport, nel movimento e nei valori positivi che il curling, così come lo sport in generale, rappresenta e promuove. Gli stessi valori vogliono guidare non solo il nostro modo di vivere lo sport, ma anche le parole che scegliamo ed i messaggi che comunichiamo attraverso i nostri canali. Gli errori e le incomprensioni possono accadere, ma ciò che conta è saperli riconoscere, assumersi le proprie responsabilità e trasformarli in un’occasione per migliorare“, si legge nel comunicato diffuso stamattina dal Team Constantini.

“La nostra pagina non è gestita direttamente da noi giocatrici, ci dissociamo da quanto accaduto e cogliamo l’occasione per esprimere a tutti le nostre scuse. Con questo spirito ribadiamo che il rispetto ed i valori dello sport debbano sempre essere il nostro punto di riferimento. Siamo tutti parte della stessa squadra: l’Italia“, si chiude così il messaggio della formazione azzurra.

Vedremo dunque come evolverà questa rivalità tra i due team più competitivi del curling femminile tricolore, destinati a contendersi il ruolo di rappresentante dell’Italia anche in vista dei prossimi Campionati del Mondo.