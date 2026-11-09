Ginnastica artistica, Italia nelle retrovie della gara maschile alle Olimpiadi Giovanili. Cina in trionfo

L’Italia ha chiuso all’ottavo e ultimo posto la gara a squadre di ginnastica artistica maschile che ha animato le Olimpiadi Giovanili 2026, competizione multisportiva riservata agli juniores che si sta disputando a Dakar (capitale del Senegal). Chi azzurri hanno completato la prova con il punteggio complessivo di 141.496 (vengono conteggiati due riscontri su ogni attrezzo), assistendo da lontano al trionfo della Cina (158.463), capace di precedere il Giappone (156.230), la Gran Bretagna (153.763) e la Germania (148.995).

Michele Boschetti si è esibito al corpo libero (10.066), al cavallo con maniglie (11.766), al volteggio (13.300) e alle parallele pari (11.066). Giacomo Capuzzo è stato schierato al quadrato (11.900), al cavallo (11.066), agli anelli (12.000), alla tavola (13.566), sugli staggi (11.833) e al ferro (13.200). Alessandro Salvati è stato selezionato sul castello (12.000) e alla sbarra (9.733). Gli azzurri sono finiti alle spalle anche del Belgio (147.696), dell’Egitto (145.563) e del Messico (143.094).

Alle ore 18.00 andrà in scena la gara femminile, dove l’Italia si giocherà delle importanti carte da medaglia con il terzetto composto da Dalila D’Aniello, Clarissa Rinaldi e Sofia Frenna, attese dalla grande sfida con Giappone, Cina e Francia. Domani si disputeranno i due concorsi generali individuali, dove Clarissa Rinaldi avrà i mezzi per puntare al podio.