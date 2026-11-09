Lucilla Perrotta: “Un’agonia seguire a bordocampo mia figlia Micol Lafuenti. Si allenerà con le grandi”

Da mamma a figlia. Da Lucilla Perrotta a Micol Lafuenti. Quest’ultima ha conquistato una meravigliosa medaglia d’argento alle Olimpiadi Giovanili in corso di svolgimento a Dakar. A seguire proprio la figlia in Africa, c’era Lucilla Perrotta, che per due volte alle Olimpiadi è stata eliminata ai quarti di finale. L’ex campionessa azzurra del beach volley è stata ospite di Beach Zone, la trasmissione condotta da Enrico Spada e che va in diretta sul canale YouTube di OA Sport.

Ovviamente in apertura un commento sulla prestazione di Micol e della sua compagna di squadra Margherita Coretti: “Per le ragazze è un traguardo meraviglioso e che non potevano immaginare. Sono contentissime di aver portato un’altra medaglia al medagliere italiano. Qui fa veramente caldo, è stato veramente impegnativo stare in campo, poi giocare quarti e semifinali lo stesso giorno è difficile non solo sul piano fisico, ma anche su quello mentale. Sono state bravissime a tenere la concentrazione, la motivazione. Sono stati giorni pittoreschi e particolari, visto che si sono dovute ambientare alla vita africana. Alla fine comunque è come un’Olimpiade, non avrà i numeri di quella normale, ma l’organizzazione è come se lo fosse. Stanno sicuramente vivendo un sogno”.

Un amore per il beach volley che si è tramandato dalla mamma alle sue figlie: “La palla era sempre presente nelle nostre vacanze e nelle nostre giornate al mare. Sia per lei sia per le altre due che in questo momento stanno in casa. Sono veramente tanto contenta, perché non è il rivedere me, ma soprattutto assaporare la sua gioia. Rivivere le cose attraverso i figli amplifica tutto, ti fa vivere la parte più esposta di te. Le sue felicità le senti alla massima potenza. Stare fuori poi a vederla è un’agonia, stavo molto meglio in campo”.

Dopo aver smesso di giocare, Perrotta è rimasta nel mondo del beach volley: “Sono la selezionatrice del beach volley per il Lazio. Mi sono lasciata questo angolo di beach volley per me che custodisco e a cui tengo veramente tanto. Interagire con i ragazzi e le ragazze di 16 e 17 anni è una cosa che mi motiva e mi piace tanto. Poi ovviamente è il modo di rimanere in un ambiente che è stato la mia vita, anche ora poi con le mie figlie”.

La stagione della figlia Micol Lafuenti: “Una stagione lunga per Micol, a tratti anche difficoltosa. L’anno scorso ha vinto il titolo italiano sia nell’Under 18 sia nell’Under 20. Non ha potuto partecipare per impegni internazionali al Master di Bellaria nell’Under 18. Una stagione altalenante sempre con Margherita Coretti, che poi è stata anche male dopo i Mondiali. Hanno fatto anche gli Europei. Una stagione tormentata e l’essere riuscita a centrare il massimo in questa avventura è stata una bella scommessa. Sono state brave ad approfittare di tante situazioni lungo il torneo, sono state concentrate in campo. Hanno giocato da squadra, hanno ancora diverse problematiche, ma le stanno affrontando con molta maturità e stanno facendo il massimo”.

In chiusura poi un importante passaggio per la carriera futura di Micol: “Lei continuerà nel beach volley. Stiamo ancora legalizzando ancora dei passaggi con la scuola, ma nella stagione invernale da gennaio a giugno si allenerà a Formia con le seniores e dunque con le ragazze più grandi della nazionale. Era quello che Micol sognava, di poter far diventare il beach volley la sua vita e questa è sicuramente un’occasione che ha. Si sente onorata di essere presa in considerazione per un discorso del genere”.