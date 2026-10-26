Quando torna la ginnastica artistica? Il calendario delle gare: ci sono le Olimpiadi Giovanili. Date “speciali” per i Mondiali 2027

I Mondiali 2026 di ginnastica artistica hanno rappresentato l’evento più importante di questa stagione per quanto riguarda la Polvere di Magnesio, regalando grande spettacolo a tutti gli appassionati per nove giorni alla AHOY Arena di Rotterdam (Paesi Bassi). Dopo aver assegnato quattordici titoli, il circuito va in letargo invernale: ci sarà spazio per qualche incontro di non primaria importanza negli ultimi due mesi di questo anno solare, ma l’appuntamento con le manifestazioni di cartello è rimandato al 2027.

Il prossimo fine settimana (31 ottobre-1° novembre) le juniores saranno impiegate nel Torneo Internazionale di Combs La Ville e, contemporaneamente, andranno in scena le Olimpiadi Giovanili, che ci terranno compagnia dal 31 ottobre al 13 novembre in quel di Dakar (Senegal) e dove l’Italia proverà a essere protagonista con Michele Boschetti, Giacomo Capuzzo, Alessandro Salvati, Dalila D’Aniello, Sofia Frenna, Clarissa Rinaldi.

Confermate le due tradizionali kermesse in Svizzera, che permetteranno agli atleti invitati di mettersi in luce in un contesto non così competitivo: Memorial Gander a Chiasso il 5 novembre e Swiss Cup a Zurigo il 7 novembre. La Federginnastica italiana ha annunciato il Grand Prix, il consueto evento di esibizione con tutte le stelle del movimento tricolore: appuntamento il 19 dicembre a Bologna, per uno spettacolo dal clima natalizio.

Spostandosi al 2027, la prima gara internazionale di rilievo sarà la tappa di Coppa del Mondo a Cottbus (Germania) dal 25 al 28 febbraio. Saranno due le competizioni di punta: gli Europei a Yerevan (Armenia) dal 27 aprile al 2 maggio e i Mondiali a Chengdu (Cina) dal 29 settembre all’8 ottobre, dove verranno messi in palio i pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Sarà una rassegna iridata anticipata di qualche settimana rispetto alle abitudini degli ultimi anni, quando è stata collocata tra fine ottobre e inizio novembre.

CALENDARIO PROSSIME GARE GINNASTICA ARTISTICA

2026

31 ottobre-1 novembre Torneo Internazionale Combs La Ville (juniores), a Combs La Ville (Francia)

31 ottobre-13 novembre Olimpiadi Giovanili (juniores), a Dakar (Senegal)

5 novembre Memorial Gander, a Chiasso (Svizzera)

7 novembre Swiss Cup (gara a coppie), a Zurigo (Svizzera)

19 dicembre Grand Prix (evento di esibizione), a Bologna (Italia)

2027

25-28 febbraio Coppa del Mondo, a Cottbus (Germania)

27 aprile-2 maggio Europei, a Yerevan (Armenia)

29 settembre-8 ottobre Mondiali, a Chengdu (Cina)