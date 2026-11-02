Ospite della nuova puntata di Bike Today è Francesco Chicchi, ex campione del mondo Under 23 nel 2002 a Zolder e attuale direttore sportivo della Technipes #inEmiliaRomagna.

🎙️ Con Chicchi abbiamo ripercorso la stagione 2026 della squadra, tra risultati, crescita del gruppo e conferme importanti in vista della prossima annata. Il progetto continua a guardare avanti, con un sogno sempre presente: accompagnare i propri corridori verso il grande salto nel World Tour.

🇮🇹 Dalla realtà Continental al panorama internazionale, il confronto si è poi allargato al futuro del ciclismo italiano. Quali sono le difficoltà di un movimento che oggi non può contare su una squadra italiana nel massimo circuito mondiale? E quali prospettive si aprono grazie ai tanti giovani talenti che stanno emergendo?

Da Lorenzo Finn ad Alessio Magagnotti, passando per le nuove generazioni che vogliono riportare il ciclismo azzurro ai vertici internazionali, abbiamo analizzato opportunità, ambizioni e sfide del movimento italiano.

🔥 Una chiacchierata tra presente e futuro, con uno sguardo ai giovani, alle squadre Continental e al sogno di tornare protagonisti nel World Tour.

👇 Qual è il futuro del ciclismo italiano? Quali giovani potranno diventare i prossimi grandi protagonisti? Scrivilo nei commenti!

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