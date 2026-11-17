L’Italia fa un passo forse decisivo verso gli Europei 2027 di basket femminile. Ennesimo esame superato dalla squadra di Andrea Capobianco, che centra la terza vittoria consecutiva in questa prima finestra delle qualificazioni continentali, ottenendo un pesantissimo successo in Lettonia per 72-68. Italia dunque a punteggio pieno, visto che in precedenza erano arrivate le vittorie con Slovenia ed Austria, tutte senza due giocatrici importantissime come Cecilia Zandalasini e Matilde Villa.

Questa Italia, però, sa sopperire benissimo alle assenze ed è un grande gruppo, dove sono tutte le azzurre a sentirsi importanti. La miglior marcatrice è Jasmine Keys con 12 punti, ma in doppia cifra chiudono anche Sara Madera (11) e soprattutto Carlotta Zanardi (10), decisiva nel finale. Alla Lettonia non bastano i 16 punti di Kitija Laksa e i 15 di Aleksa Gulbe.

Buon avvio delle azzurre dall’arco in particolare con Keys, che mette subito le prime due triple tentate (8-4). La Lettonia torna sotto, ma ancora l’attacco italiano fa male dalla distanza con la tripla di Pan (13-9). La squadra di Capobianco prova ad allungare, ma le padrone di casa pareggiano con il canestro di Miscenko. Alla prima sirena comunque l’Italia è in vantaggio di due punti (22-20).

Primi minuti del secondo quarto dove si segna pochissimo, poi l’Italia piazza un mini parziale con Verona e Cubaj per il +5 azzurro (29-24). La Lettonia, però, ritorna nuovamente sotto e le padrone di casa pareggiano. Si continua sul punto a punto, fino all’ultimo squillo sulla sirena del quarto di Gulbe, con il tabellone che segna 38-38 alla pausa lunga.

Il copione della partita non cambia al ritorno in campo dopo l’intervallo. Persiste l’equilibrio con le due squadre che continuano punto a punto. L’Italia arriva al massimo ad avere quattro punti di vantaggio, ma si entra negli ultimi dieci minuti con la squadra di coach Capobianco avanti di soli due punti (57-55).

La tensione si fa sentire e i due attacchi si raffreddano. Verona riporta le azzurre sul +4, ma arriva la tripla di Gulbe del -1 a cinque minuti dalla fine (63-62). Pan brucia ancora la retina dall’arco, ma Laksa dall’angolo segna un’altra tripla. Keys segna un canestro pesantissimo ad un minuto e mezzo dal termine e soprattutto Pan è eccezionale in difesa subendo lo sfondamento di Jasa. A dieci secondi dalla fine le azzurre sembrano perdere palla, ma Cubaj pesca clamorosamente in area tutta sola Zanardi che deve solo appoggiare il +5. Strautmane segna una tripla incredibile e poi le lettoni fanno fallo su Zanardi quando manca meno di un secondo. Zanardi è glaciale e fa 2/2. Finisce 72-68 e le azzurre sono ancora imbattute.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LETTONIA – ITALIA 68-72 (20-22, 18-16, 17-19, 13-15)

Lettonia: Strautmane 3, Bulane, Gulbe 15, Miscenko 2, Moore, Pulvere 7, Meldere 4, Jasa 7, Laksa 16, Vilka 8, Ozola 3, Luzgina 3

Italia: Keys 12, Pasa 5, Zanardi 10, Verona 9, Gilli, Pan 8, Cubaj 7, Madera 11, Giacchetti, Andrè 5, Panzera 5, Conte