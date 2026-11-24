Dalle prime racchette a Chiari alla storia del badminton italiano: Giovanni Toti è stato il primo azzurro a qualificarsi nel singolare maschile alle Olimpiadi e a conquistare una vittoria olimpica nella disciplina.

Da Parigi 2024 al ritorno a casa, dalla rimonta incredibile con sei match point annullati all’Egypt International 2025 fino al bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2026: un percorso fatto di sacrifici, carattere e ambizione.

In questo episodio di FOCUS scopriamo cosa si nasconde dietro i risultati: il ragazzo lontano da casa, la forza mentale nei momenti decisivi, le emozioni olimpiche e i sogni ancora da realizzare. Perché conoscere un campione significa andare oltre il campo e scoprire la persona.

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