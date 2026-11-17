Il debutto alle ATP Finals 2026 di Torino si è concluso con una sconfitta, ma non ha ridimensionato le ambizioni né la consapevolezza di Flavio Cobolli. Il 7-6 (4), 6-3 con cui Daniil Medvedev ha conquistato la vittoria ha raccontato una partita nella quale l’azzurro ha saputo tenere testa a un avversario particolarmente efficace, soprattutto al servizio.

Il primo set è rimasto in equilibrio per 54 minuti, con il romano capace di annullare cinque palle break prima di arrendersi al tie-break. Nella seconda frazione, invece, due break, arrivati nel settimo e nel nono game, hanno permesso al russo di indirizzare definitivamente l’incontro. Medvedev ha chiuso senza concedere opportunità in risposta, raccogliendo l’83% dei punti con la prima di servizio.

In conferenza stampa, Cobolli ha affrontato il risultato senza cercare giustificazioni, riconoscendo i meriti dell’avversario e individuando comunque diversi aspetti positivi nella propria prestazione. Il bilancio della stagione, del resto, è rimasto decisamente soddisfacente, al di là dell’amarezza per un esordio negativo in una manifestazione così importante. “È stata la mia miglior stagione, sono orgoglioso per me e per tutti quelli che lavorano con me“, ha dichiarato in inglese, sottolineando anche la crescita collettiva del gruppo. “Siamo cresciuti tutti come team, giocare qua è qualcosa che non potrò dimenticare. Sono triste per la sconfitta ma continuiamo ad andare avanti e vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni“.

L’analisi tecnica si è concentrata soprattutto sulle caratteristiche del campo e sull’efficacia del servizio di Medvedev, capace di mettere costantemente sotto pressione l’azzurro. Flavio ha riconosciuto la necessità di lavorare ulteriormente in risposta, senza però considerare insufficiente quanto mostrato in campo. “Ci sono delle cose che vanno migliorate in risposta“, ha ammesso, prima di spiegare le sensazioni raccolte dal proprio gruppo al termine della partita: “Siamo contenti come team della mia prestazione, mi hanno fatto tutti i complimenti, era una situazione molto difficile per me. Ti ci devi ritrovare in questa situazione. Lo stadio è pieno, l’assenza di Jannik non mi aiuta perché sento più pressione. Credo di aver fatto una prestazione superiore alla media di quello che mi aspettavo prima della partita, c’è anche l’avversario e ha meritato“.

Proprio il tema della pressione ha offerto uno degli spunti più interessanti della conferenza. La presenza di un pubblico interamente coinvolto e le aspettative legate al suo ruolo di rappresentante italiano, in assenza di Jannik Sinner, hanno inevitabilmente aumentato il peso dell’appuntamento.

Flavio ha raccontato di aver vissuto le ore precedenti alla partita con una tranquillità insolita rispetto alle occasioni in cui ha avvertito maggiore tensione. “Ho dormito 10 ore, mentre quando sono teso non succede mai… Fin da stamattina mi sentivo bene, non ero nervoso, mi sono preparato bene. Dopo aver toccato la prima palla è tutto andato bene, avevo paura di lisciarla! È stato più merito del mio avversario che demerito mio per come è andata“.

Tra gli elementi che hanno accompagnato Cobolli in questa prima giornata torinese c’è stata anche la presenza di Matteo Berrettini nel suo angolo. Un sostegno tutt’altro che casuale, considerando il legame personale che unisce i due azzurri, ben oltre la dimensione professionale. Il romano ha rivelato di aver saputo soltanto nel tardo pomeriggio della possibilità di avere l’amico al proprio fianco e di avergli proposto di entrare a far parte del team per la partita. “Noi siamo sempre in contatto, non siamo solo colleghi ma in primis siamo grandi amici. Parliamo di tutto, non solo di tennis, il nostro rapporto va oltre a questo lavoro. Non sapevo prima delle 19.30/20 d oggi che sarebbe venuto. Ho ricevuto un messaggio che ce la faceva a venire, e ho chiesto se gli faceva piacere entrare come parte del team. Ha risposto di sì e quindi ho detto alla mia squadra che Matteo in mezzo a loro mi avrebbe dato una grossa mano. Ho preso questo torneo come una sorta di Davis in singolare, lui mi ha dato una grande mano“.

Adesso l’attenzione si è spostata sul prossimo impegno, in programma domani alle 20.30 contro Frances Tiafoe. Un avversario che Cobolli ha già affrontato più volte nel corso della stagione e del quale conosce bene qualità e caratteristiche, compresa la capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti. “Non l’ho visto oggi, ma lo conosco molto bene, abbiamo giocato più volte quest’anno. È forte, si esalta in questi palcoscenici. Sarà battaglia, darò tutto. Sarà una grande partita per entrambi. Spero di aver il pubblico della mia parte e continuare su questa strada“.

In chiusura, è tornato inevitabilmente il discorso sull’assenza di Sinner, tema che ha accompagnato l’intero avvicinamento alle Finals. Cobolli ha precisato il senso delle proprie parole, distinguendo il valore tecnico e umano del numero uno azzurro dall’impatto che la sua presenza esercita sulle aspettative del pubblico. “Jannik qua manca a tutti noi. Intendevo prima che a livello di pressione la sua assenza non mi aiuta. Inconsciamente, quando Sinner c’è, aiuta tutti noi perché la pressione, il dover vincere, i fan… un carico che si prende tutto lui e quindi ci lascia più spazio, più margine di errore. Le nostre sconfitte pesano di meno e questo durante l’anno si fa sentire. In questo finale di stagione e in questo torneo la sua assenza si fa sentire“.