Flavio Cobolli è stato sconfitto all’esordio delle Nitto ATP Finals 2026 di tennis: a Torino, nella prima giornata del Gruppo Ivan Lendl, l’azzurro, accreditato della quinta testa di serie, ha ceduto il passo al russo Daniil Medvedev, numero 4 della manifestazione, con lo score di 7-6 (4) 6-3.

Nello stesso raggruppamento, nel primo pomeriggio di oggi, lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del torneo, aveva liquidato lo statunitense Frances Tiafoe, numero 7 del seeding, con un duplice 6-2. Nella classifica del girone l’iberico ed il russo si trovano con una vittoria, mentre l’azzurro e lo statunitense sono ancora fermi al palo.

Nella prossima giornata, prevista mercoledì 18 novembre, il primo incontro opporrà i due vincitori odierni, con Alcaraz-Medvedev in programma non prima delle ore 14.00, mentre il match Cobolli-Tiafoe si giocherà non prima delle ore 20.30.

CLASSIFICA ATP FINALS 2026

Gruppo Ivan Lendl

1 Carlos Alcaraz (Spagna) 1 vittoria (Percentuale set vinti: 100.00%. Percentuale game vinti: 75.00%)

2 Daniil Medvedev (Russia) 1 vittoria (Percentuale set vinti: 100.00%. Percentuale game vinti: 59.09%)

3 Flavio Cobolli (Italia) 0 vittorie (Percentuale set vinti: 0.00%. Percentuale game vinti: 40.91%)

4 Frances Tiafoe (Stati Uniti) 0 vittorie (Percentuale set vinti: 0.00%. Percentuale game vinti: 25.00%)