Mercoledì 18 novembre, alle 11:30, la sessione mattutina dell’Inalpi Arena si aprirà con una partita decisiva per il tennis italiano: nella seconda giornata del Gruppo Mark Woodforde delle ATP Finals 2026, Simone Bolelli e Andrea Vavassori affronteranno lo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski in uno spareggio che vale la permanenza nel torneo dei maestri.

Le due coppie si presentano all’appuntamento con la stessa urgenza, perché entrambe hanno perso all’esordio senza conquistare un set. Gli azzurri, quinte teste di serie e alla terza partecipazione consecutiva a Torino, hanno ceduto lunedì per 6-4, 6-4 contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos al termine di un incontro equilibrato, risolto da pochi passaggi a vuoto nei momenti chiave.

Più netta la sconfitta di Harrison e Skupski, seconde teste di serie e vincitori quest’anno sia degli Australian Open sia degli US Open, travolti in appena 52 minuti dai tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz con il punteggio di 6-1, 6-3. Poiché Granollers/Zeballos e Krawietz/Puetz guidano il girone con una vittoria ciascuno, chi perderà mercoledì vedrà quasi certamente svanire la possibilità di raggiungere le semifinali.

Anche i precedenti, benché recenti, rispecchiano questo equilibrio. La rivalità è nata nel corso della stagione e gli azzurri sono avanti 2-1. Bolelli e Vavassori si sono imposti nei primi due confronti, entrambi risolti al super tie-break: nei quarti di finale sul cemento di Miami (7-5, 5-7, 10-6) e poi in semifinale sulla terra battuta degli Internazionali d’Italia a Roma (7-6, 3-6, 10-6). Harrison e Skupski si sono sbloccati negli scontri diretti, prevalendo in maniera netta nei quarti degli US Open, battendo gli italiani per 6-3, 6-2 sulla strada che li avrebbe portati al titolo.

La partita tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Christian Harrison/Neal Skupski, valida per il round robin del doppio alle ATP Finals di Torino, andrà in scena mercoledì 18 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La sfida aprirà il programma, prevista alle 11:30. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport, ovvero Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), a pagamento; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv a pagamento. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI ATP FINAL 2026

Mercoledì 18 novembre

Inalpi Arena – Inizio ore 11:30

Christian Harrison (USA) / Neal Skupski (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 14:00

Carlos Alcaraz (ESP) vs Daniil Medvedev (RUS) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 18:00

Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) vs Kevin Krawietz (GER) / Tim Puetz (GER) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

A seguire e non prima delle ore 20:30

Flavio Cobolli (ITA) vs Frances Tiafoe (USA) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Italia 1.

PROGRAMMA BOLELLI/VAVASSORI-HARRISON/SKUPSKI ATP FINALS 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport