Oggi, martedì 17 novembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulla Nazionale italiana di basket femminile. Le azzurre saranno impegnate nell’incontro di qualificazione agli Europei 2027 contro la Lettonia. L’obiettivo è quello della vittoria, per rafforzare la propria candidatura in vista della fase finale.

Allargando il discorso, da seguire con attenzione una nuova giornata di incontri alle ATP Finals di Torino. Tornano nuovamente in scena i tennisti del Gruppo John McEnroe e lo spettacolo non mancherà. In tutto questo, previsti i match di Eurolega, EuroCup e Champions League di basket e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 17 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 17 novembre

11:00 Snooker, German Masters: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+ e su HBO Max.

11:30 Tennis, ATP Finals 2026: round robin doppio (sessione diurna: Heliovaara/Patten vs Arevalo/Pavic) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

14:00 Tennis, ATP Finals 2026: round robin singolare (sessione diurna: Fils vs Jodar) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Tennis, ATP Finals 2026: round robin doppio (sessione serale: Arribage/Olivetti vs Luz/Matos) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

18:00 Basket femminile, Qualificazioni Europei 2027: Lettonia vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

19:00 Basket, Champions League 2026-2027: Juventus Utena vs Pallacanestro Reggiana – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Basket, EuroCup 2026-2027: BC Roma vs Bahçesehir – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:30 Volley, CEV Cup 2026-2027: Valsa Group Modena vs OK Napredak Odžak – Diretta streaming su EuroVolley.TV.

20:30 Tennis, ATP Finals 2026: round robin singolare (sessione serale: Shelton vs Zverev) – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming sul sito di Sportmediaset, Mediaset Infinity, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

20:30 Basket, Eurolega 2026-2027: Armani Olimpia Milano vs Stella Rossa – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Danimarca vs Norvegia – Diretta tv su Sky Sport Max (206); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Galles vs Portogallo – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Ungheria vs Irlanda del Nord – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Ucraina vs Georgia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Israele vs Austria – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Irlanda vs Kosovo – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Bosnia ed Erzegovina vs Romania – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

20:45 Calcio, Nations League 2026-2027: Polonia vs Svezia – Diretta Gol su Sky Sport Calcio (202); in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Basket, Eurolega 2026-2027: Virtus Bologna vs Panathinaikos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.