Inizio in salita per Flavio Cobolli alle ATP Finals 2026 in corso di svolgimento a Torino. Il romano è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev in quello che era il suo esordio assoluto in questo torneo di fine anno. Alla fine è venuta fuori anche la maggior esperienza di Medvedev, sicuramente anche in una delle sue migliori versioni, con il numero cinque del mondo che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e venticinque minuti di gioco.

Si complica sicuramente il cammino di Cobolli in queste ATP Finals, visto che il romano adesso è praticamente obbligato a vincere le prossime due partite per provare a raggiungere le semifinali. Se la prima sfida con Frances Tiafoe sembra più abbordabile, la terza ed ultima con Carlos Alcaraz è quasi improba, visto il livello mostrato oggi dallo spagnolo, che ha spazzato via l’americano con un doppio 6-2.

Tornando al match odierno, Medvedev è stato implacabile al servizio, non avendo concesso palle break all’azzurro. Il russo ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima ed il 69% con la seconda, dato decisamente più alto rispetto al 42% di Cobolli. Alla fine i vincenti del russo sono stati 17 contro i 14 di Cobolli, che ha commesso 20 errori non forzati contro i 18 dell’avversario.

Le prime palle break del match arrivano già al quarto game, quando Cobolli ne annulla due sempre aiutato dalla prima di servizio. Si prosegue seguendo i turni in battuta e si arriva all’ottavo gioco, con il romano che si trova sotto 0-40. Flavio è bravissimo a risalire annullando le tre palle break consecutive, soprattutto la terza con un passante di rovescio lungolinea dopo uno scambio lunghissimo con tutto il pubblico in piedi ad esultare. Medvedev non lascia, però, occasioni al giocatore italiano e si arriva così al tie-break. Parte meglio il russo che si porta sul 4-2, poi Cobolli recupera il mini-break di svantaggio, ma sotto 5-4 perde entrambi i due punti al servizio e Medvedev chiude così sul 7-4, prendendosi un tiratissimo primo set.

Purtroppo per Cobolli, anche nel secondo set il russo è ingiocabile nei propri turni di servizio e non concede nulla all’azzurro. Dall’altra parte, invece, Flavio fa sicuramente più fatica e le palle break arrivano nel settimo game. Sulla prima il dritto tradisce l’azzurro e così Medvedev scappa sul 4-3. Nel nono game Cobolli va a servire per restare nel match ed il game parte con un clamoroso passante in corsa di rovescio del russo, che poi si procura due match point. L’azzurro annulla il primo, mentre sul secondo il suo rovescio si spegne sul nastro. Medvedev chiude sul 6-3 e comincia al meglio le sue Finals.