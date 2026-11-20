Sul ghiaccio di Helsinki (Finlandia) si sta disputando il Finlandia Trophy, prova valida per il Grand Prix 2026 di pattinaggio artistico. Nel cuore della prima giornata di gare è andato in scena lo short program maschile, a cui non hanno preso parte atleti russi in virtù delle restrizioni imposte dal governo locale.

L’estone Mihhail Selevko ha eseguito il miglior esercizio, venendo premiato con il punteggio complessivo di 85.01 (44.40 per gli elementi tecnici e 40.61 per i component). Nel giorno del suo 24mo compleanno, l’allievo di Svetlana Varnavskaja e Rafael Arutiunian si è ben esibito sulle note di Channel 43 e Opr, con l’obiettivo di migliore la terza piazza conseguita a Skate Canada.

Alle spalle di Seleveko si sono inseriti il cinese Yudong Chen (82.88) e lo svedese Andreas Nordebeack (82.08). Il georgiano Nika Egadze, Campione d’Europa in carica, ha commesso qualche sbavatura e si è dovuto accomodare in quarta posizione con il riscontro di (79.45), lo stesso punteggio del giapponese Kazuki Tomono e appena davanti all’estone Arlet Levandi (78.48). Si tornerà sul ghiaccio sabato 21 novembre (ore 16.15 italiane) per il decisivo free skating.