Si conclude senza particolari sorprese la prima giornata del Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo weekend presso l’Ice Hall di Helsinki. In occasione della rhythm dance infatti a fare la voce grossa sono stati Laurence Forunier Beaudry-Guillaume Cizeron, ovvero i grandi favoriti della vigilia.

Precisamente i Campioni Olimpici sono saliti vertiginosamente di colpi rispetto alla prima uscita stagionale, quella del Grand Prix De France, ottenendo un grado di esecuzione stellare in ogni elemento del layout e prendendosi letteralmente la scena dal primo all’ultimo minuto sulle note di un trascinante flamenco.

Facendo ovviamente il vuoto sia nel tecnico che nelle components, i francesi si sono spinti fino a 85.78 (48.17, 37.61), rifilando distacchi siderali al resto della concorrenza. Al secondo posto si sono accomodati Juulia Turkkila-Matthias Versluis: i padroni di casa hanno vinto lo scontro diretto con i cechi Natalie Taschlerova-Filip Taschler, raccogliendo 77.58 (43.00, 34.58) contro i 76.65 (42.97, 33.68). Attenzione però agli statunitensi Oona Brown-Gage Brown, quarti ad un passo con 76.22 (42.87, 33.35).

Ricordiamo che in questo segmento non erano presenti coppie facenti parte della Nazionale italiana. Il Finlandia Trophy si concluderà domani con i programmi liberi.

CLASSIFICA RHYTHM DANCE DANZA SUL GHIACCIO