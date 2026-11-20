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Finlandia Trophy 2026: Pereira-Michaud dominano lo short delle coppie, un errore rallenta Caldara-Maglio
Come da pronostico, i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud si sono imposti in occasione dello short program delle coppie, segmento di apertura del Finlandia Trophy 2026, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura in scena questo weekend presso l’Helsinki Ice Hall.
Prova di buon livello quella offerta dai nordamericani che, ad eccezione di una sbavatura arrivata nel triplo toeloop in parallelo, hanno completato a casa quanto pianificato, eseguendo il triplo twist (livello 4), il sollevamento del gruppo 3 (livello 4), un ottimo triplo flip lanciato oltre che la spirale, la sequenza di passi e la trottola d’incontro, tutti elementi assegnati del massimo de livello.
In virtù di quanto fatto gli atleti si sono spinti fino a 74.39 (40.96, 33.43), due lunghezze in più rispetto ai tedeschi Annika Hockey-Robert Kunkel, secondi con 72.63 (41.53, 31.10) offrendo un corto scevro da errori di grande rilievo. Sopra quota 70 anche gli statunitensi Katie McBeath-Balazs Nagy, terzi con 70.81 (40.79, 30.02) ben distanziando i connazionali Audrey Shi-Spencer Akira Howe, quarti con 67.26 (37.00, 30.26).
Un passaggio a vuoto nella trottola d’insieme ha invece messo in salita la gara dei nostri Irma Caldara-Riccardo Maglio, costretti a doversi accontentare dell’ottava posizione con il risultato di 54.27 (28.76, 25.51). Il Finlandia Trophy continuerà con lo short program riservato alla categoria individuale femminile, dove sarà della partita anche Anna Pezzetta.
CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO
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Lia Pereira / Trennt Michaud (Canada) – 74.39
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Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) – 72.63
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Katie McBeath / Balazs Nagy (Stati Uniti) – 70.81
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Audrey Shin / Spencer Akira Howe (Stati Uniti) – 67.26
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Valentina Plazas / Maximiliano Fernandez (Stati Uniti) – 60.87
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Megan Wessenberg / Denys Strekalin (Francia) – 60.71
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Hannah Herrera / Ivan Khobta (Ucraina) – 55.63
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Irma Caldara / Riccardo Maglio (Italia) – 54.27