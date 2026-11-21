Marco Bezzecchi si esalta nel primo momento chiave del weekend a Portimao e sfodera una prova di forza impressionante in occasione delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo 2026, penultima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Sesta pole position dell’anno (la quindicesima della carriera in top class) per il romagnolo dell’Aprilia, che si conferma così l’uomo da battere sul meraviglioso circuito lusitano.

Sui saliscendi dell’Algarve il Bez è riuscito nell’impresa di ritoccare dopo tre anni lo storico record del circuito firmato da Marc Marquez con la Honda nel 2023, portando il primato da 1’37″226 a 1’37″201 grazie ad un ultimo giro stratosferico in condizioni di pista asciutta (anche se con un asfalto non performante al 100% dopo la leggera pioggia mattutina).

Prima fila in griglia completata dalla Ducati ufficiale del solito Marc Marquez, che oggi pomeriggio avrà la concreta possibilità di festeggiare la certezza aritmetica del titolo mondiale, e dalla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, rispettivamente secondo e terzo a 494 e 622 millesimi dalla vetta. L’ultimo a contenere il distacco sotto al secondo è Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse a 916 millesimi.

Il quinto classificato, Alex Marquez con la Ducati Gresini, paga infatti 1.061 dalla pole mentre Pedro Acosta tiene alto l’onore della KTM attestandosi in sesta piazza con un ritardo di 1.103 dal miglior tempo della sessione. Cresce lentamente turno dopo turno il rendimento di Jorge Martin, che però fa ancora fatica a tenere il passo degli altri big dovendosi accontentare del settimo posto con la sua Aprilia ufficiale a 1.113 dal compagno di squadra.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP PORTOGALLO MOTOGP 2026

1 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’37.201 7 9Q2 350.6

2 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’37.695 6 8 0.494 0.494Q2 348.3

3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’37.823 7 8 0.622 0.128Q2 343.9

4 25 Raul FERNANDEZ SPA SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’38.117 6 8 0.916 0.294Q2 346.1

5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.262 6 8 1.061 0.145Q2 349.5

6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.304 3 9 1.103 0.042Q2 346.1

7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 1’38.314 6 8 1.113 0.010Q2 348.3

8 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’38.515 8 8 1.314 0.201Q2 345.0

9 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 1’38.630 7 8 1.429 0.115Q2 349.5

10 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’38.706 7 9 1.505 0.076Q2 348.3

11 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 1’38.867 3 5 1.666 0.161Q2 340.6

12 27 Iker LECUONA SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’39.094 7 8 1.893 0.227Q2 345.0

13 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’41.850 5 7 (*) 1.238 337.5

14 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 1’41.886 6 8 (*) 1.274 0.036Q1 341.7

15 79 Ai OGURA JPN SuperFile Trackhouse MotoGP Team APRILIA 1’41.934 5 7 (*) 1.322 0.048Q1 342.8

16 47 Augusto FERNANDEZ SPA Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 1’42.319 6 7 (*) 1.707 0.385Q1 337.5

17 96 Jake DIXON GBR Honda HRC Castrol HONDA 1’42.385 6 8 (*) 1.773 0.066Q1 337.5

18 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’42.599 6 8 (*) 1.987 0.214Q1 341.7

19 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’42.796 6 8 (*) 2.184 0.197Q1 337.5

20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Te YAMAHA 1’42.966 6 7 (*) 2.354 0.170Q1 335.4

21 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Tea DUCATI 1’48.767 5 7 (*) 8.155 5.801Q1 338.5

22 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 1’51.233 2 5 (*) 10.621 2.466Q1 343.9