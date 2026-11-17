In questi ultimi mesi del 2026, la scherma italiana ha trovato in Roberta Marzani una nuova protagonista. Dopo il successo ai Giochi del Mediterraneo, la 30enne di Bergamo ha conquistato la prima vittoria della carriera in Coppa del Mondo a Casablancia. Una nuova vita sportiva per la spadista azzurra, che si è raccontata ad OA Focus, la trasmissione condotta da Alice Liverani sulla pagina YouTube di OA Sport.

Sul primo successo della carriera in Coppa del Mondo: “La prima cosa che ho detto è stata: «Finalmente è arrivato!», perché è da tanto che faccio le gare di Coppa. Da quando sono uscita dall’Under 20, ne ho saltata una per un infortunio e basta, e sono sempre arrivata tanto così, veramente tanto così, molte volte. Ci sono stati periodi, ovviamente, in cui ho detto: «Forse non arriverà mai». Però, in realtà, grazie a tante persone, finalmente sono arrivata a questo podio, a questa vittoria che ho cercato tanto”.

Un successo che ha fatto seguito all’oro dei Giochi del Mediterraneo: “Allora, diciamo che è da un po’ di stagioni che mi sento molto bene in pedana. La stagione scorsa non è arrivato il risultato, ma mi sentivo che ce l’avevo nelle corde. Sicuramente dopo aver rivinto dopo tanti anni i Giochi del Mediterraneo, ho detto: «Ci sono ancora, sono ancora qui e, anzi, forse meglio di prima». Comunque, la spada è un’arma longeva, lo sappiamo tutti, e molte volte si arriva a maturità tardi. Quindi forse speriamo di esserci finalmente arrivata”.

Sulla maturità che arriva tardi nella spada: “Perché la spada è un’arma molto riflessiva. Bisogna veramente avere tanta esperienza di pedana, moltissima. Ci sono tanti casi, ma anche nella nostra stessa Nazionale italiana, dico proprio: è un’arma molto riflessiva, bisogna avere tanta freddezza. Io da piccola ero una testa calda, tutti me lo dicevano, quindi dovevo un attimo domarmi e forse finalmente ho trovato la chiave per farlo”.

Gli inizi con la scherma: “Ho cominciato a sei anni, quindi tanti anni fa, grazie a mio fratello, perché anche mio fratello faceva scherma, faceva spada, e aveva sei anni più di me. Quindi, più o meno, era il mio idolo in tutto: facevo quello che faceva lui. Quindi, anche quando ero piccolina, che avevo quattro o cinque anni, ero già in palestra, un po’ la mascotte della mia palestra a Bergamo, perché ero piccolina ma andavo sempre a guardare mio fratello. Quindi era inevitabile che io cominciassi a fare scherma. Ed è l’unico sport che ho mai fatto. Ho fatto un po’ di nuoto, classica cosa che ti portano i genitori, però è la scherma quello che ho sempre fatto da quando sono piccola”.

Una carriera da dividere in fasi: “Nelle giovanili era tutto facile. Per me è stato veramente tutto facile. Da Under 17 a Under 20 devo dire che ho vinto tanto. Fino all’Under 20, è stata tutto molto facile. Forse troppo, ed è per questo che è stato difficile il gradino dopo. Perché ho avuto i primi anni d’assoluta. È vero che c’è anche la categoria Under 23, che comunque anche lì ho fatto diversi piazzamenti negli Europei, però non è la stessa cosa che il circuito assoluto. Lì hai dei mostri sacri davanti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Questa seconda fase è stata lunga, è stata tanto lunga. E direi, come terza fase, quella che adesso sto vivendo e che sto vivendo da un po’ di tempo. Mi sento di viverla da un po’ di tempo, anche se magari il risultato vero e proprio non era arrivato”.

Un pensiero su Los Angeles 2028: “Ovviamente c’è, ovvio. Soprattutto alla mia età, a trent’anni, è giusto averlo ed è inutile nascondersi. Ho fortunatamente tutto che mi supporta, dall’Esercito, che è in primis, ovviamente, da quindici anni ormai, che mi supporta, alla mia società a Milano, della Giardino, che sono tutti veramente estremamente carini, al mio maestro Alfredo, che anche lui è il primo che ci spera e che lavora giornalmente con me per arrivare a questo”.

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