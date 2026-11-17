La stagione del grande tennis sta vivendo le sue battute conclusive: sul cemento indoor della Inalpi Arena di Torino si stanno disputando le ATP Finals, mentre settimana prossima toccherà a Bologna ospitare le Finals della Coppa Davis. Devono ancora essere assegnati il titolo di maestro e la prestigiosa Insalatiera prima di fare calare il sipario, dare spazio a un mese di pausa e siglare l’appuntamento con il 2027, che si aprirà il 1° gennaio con la United Cup e si animerà rapidamente con gli Australian Open.

L’annata agonistica non è ancora conclusa, ma c’è già una nuova ATP Race: da questa stagione, infatti, i tornei che si disputano tra la conclusione del Masters 1000 di Parigi e le ATP Finals contribuiscono ad assegnare punti validi per la graduatoria che prende in considerazione soltanto i risultati ottenuti durante la stagione in corso di svolgimento, senza adottare il sistema degli scarti e delle cambiali impiegato per il ranking. Ecco che si è così generata questa particolare situazione, con le Finals che stanno ancora vivendo la fase a gironi.

Lo statunitense Taylor Fritz si è issato al comando con 250 punti, frutto della vittoria conseguita al torneo ATP 250 di Stoccolma battendo in finale l’argentino Thiago Agustin Tirante (165 punti). Lorenzo Musetti occupa il quarto posto con 100 punti, dopo essere stato sconfitto in semifinale da Fritz sul cemento della capitale svedese, e condivide la posizione con il cileno Alejandro Tabilo, alle spalle del finlandese Otto Virtanen (125).