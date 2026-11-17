Il trascorrere dei giorni e l’evolversi dei risultati pone sempre più Carlos Alcaraz al centro dell’universo tennistico. Lo spagnolo, atteso domani dal confronto con Medvedev alle ATP Finals, ha offerto l’ennesima dimostrazione della sua strabiliante condizione strapazzando all’esordio lo statunitense Frances Tiafoe.

Il livello delle prestazioni del fuoriclasse iberico ha suscitato le riflessioni di Jimmy Connors. L’americano, nel podcast Advantage Connors, si è interrogato su quale possa essere la reale differenza tra la manifesta superiorità dello spagnolo e la reale consistenza degli avversari, soprattutto in un frangente storico nel quale è assente per infortunio Jannik Sinner.

Sul ritorno di Carlos Alcaraz ad alti livelli: “Alcaraz è rimasto fuori per quattro o cinque mesi. È tornato agli US Open, anche se non era obbligato a farlo proprio in quel momento. Avrebbe potuto riprendere in un torneo meno importante e ritrovare gradualmente il ritmo. Invece è tornato e si è detto: “Voglio dare tutto. Voglio giocare partite al meglio dei cinque set, per poi capire di cosa sono capace, quanto sono forte e come sta il mio polso. Sono in grado di sostenere questo ritmo e di reggere tutto ciò che i miei avversari mi proporranno?”.

Il dubbio tra la superiorità dello spagnolo e l’inconsistenza dei rivali: “Questo mi porta a chiedermi: Alcaraz è davvero così forte? Oppure sono tutti gli altri a essere mediocri? Mediocri è forse una parola un po’ forte, ma sono davvero molto lontani da lui. È così tanto superiore agli altri?”.