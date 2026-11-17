Tornerà dall’anno prossimo ad avere un ruolo attivo nel tennis Ivan Ljubičić. L’ex numero tre del mondo, da anni commentatore ed inviato per Sky Sport, ha ultimamente ufficializzato la sua collaborazione con Felix Auger-Aliassime, ritornando a sede in una panchina dopo le esperienze con Roger Federer e Milos Raonic e la parentesi alla presidenza della Federazione Francese di tennis.

Il croato, uno dei più grandi servitori della storia del tennis, avrà il compito di affiancare il canadese nella risalita nel ranking, cercando di fargli acquisire uno status superiore a quello fino a questo momento mostrato. Prima di parlare del nuovo ruolo assunto, il classe 1979 ha voluto spiegare ai media il perché non è mai riuscito a vincere uno Slam nella sua carriera: “Non penso di aver avuto il livello necessario per essere un campione di Grand Slam, sinceramente. È passato così tanto tempo che mi chiedono della carriera di altri che quasi ho dimenticato la mia”.

Proseguendo su Aliassime e su quali aspetti intende lavorare: “Finirà l’anno come 17 del mondo, anche se considero che ha il livello per molto di più. Lavoreremo sodo nella preparazione per affinare alcuni dettagli del suo tennis, ma non intendo fare un cambiamento radicale nel suo gioco perché non credo ne abbia bisogno. Ho le mie idee su come dobbiamo lavorare, ma voglio comprendere come lui vede le cose. A questo livello, allenare consiste nell’ascoltare e comprendere il giocatore, non nell’ordinare”.

Ljubičić ha poi risposto alle domande su Sinner ed Alcaraz: “A livello tecnico, preferisco Alcaraz poiché ha più risorse, anche se Sinner possiede un colpo palla spettacolare, incute timore. Credo che stilisticamente siano comparabili a Federer e Djokovic, perché Roger era più piacevole da vedere per tutti, ma Novak aveva un’enorme efficacia con il suo tennis”.

Il paragone con i Big Three e la superiorità dello spagnolo sull’altoatesino: “Mi sembra che siano anche comparabili a Roger e Novak per quanto riguarda la visione del tennis che hanno entrambi. Carlos ha momenti di picco più incredibili, ma Jannik è più consistente. Ritengo che entrambi debbano prestare molta attenzione al loro fisico poiché ciò che è successo quest’anno non può ripetersi, essendo entrambi così a lungo fuori. In conclusione, direi che Carlos Alcaraz, nella sua migliore versione, ha qualcosa in più di Jannik Sinner”.