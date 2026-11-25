Seconda partita e seconda patta nel match per il Campionato del Mondo tra Gukesh Dommaraju e Javokhir Sindarov. A Ginevra, dopo appena 20 mosse e con una triplice ripetizione di posizione che darà inevitabilmente adito a fiumi di discussioni (anche se il dopo, forse, fa capire il perché della decisione), il campione in carica e lo sfidante si mantengono sull’1-1 lasciando in bilico un confronto che poteva accendersi e, invece, si è chiuso davvero troppo presto.

Che le cose possano risultare strane in questo mercoledì elvetico si capisce anche dall’apertura scelta: il Sistema di Londra, che per la quarta volta fa la sua comparsa in un match iridato (e, curiosamente, tutte dal 2023 in avanti). Ne risulta rapidamente un seguito che, già alla nona mossa, è completamente fuori dai sentieri della teoria forse anche per la sorpresa di Gukesh, che non sempre muove sul momento.

Emerge dalla situazione un mediogioco ricco di possibili complicazioni tattiche, con tantissime idee che potrebbero alternativamente essere utilizzate e, va detto, un Gukesh con qualche possibilità in più di prendere l’iniziativa in questa fase. L’indiano, poi, alla sedicesima mossa si ritrova a dover decidere cosa fare e pensa per quasi mezz’ora, 29 minuti e 30 secondi per l’esattezza, prima di giocare una particolare 16. f3.

A quel punto, però, il colpo di scena: nel giro di nemmeno dieci minuti arriva una situazione di triplice ripetizione di posizione. Sul momento nessuno riesce a capire davvero perché si debba chiudere in tale anticipo una partita, in meno di due ore e con tanti possibili sviluppi. Per la cronaca, è la quarta partita di più breve durata dal 2016 a oggi, ed era dal 2014 che una partita non terminava tanto rapidamente per mosse (la 9a di Carlsen-Anand). In conferenza stampa, però, pochi minuti dopo Gukesh viene visto tossire in modo piuttosto plateale. Nelle sue parole afferma di star bene, ma resta il dubbio.