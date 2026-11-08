Fabio Giannantonio svetta nel warm-up di Lusail davanti a Bezzecchi. Marquez e Martin non forzano

Fabio Di Giannantonio è stato il pilota più veloce nel warm-up del GP del Qatar, terzultimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito di Lusail, i piloti e i team hanno sfruttato l’ultima sessione di prove per affinare le rispettive strategie in vista della gara, in programma alle 17:00 italiane.

Di Giannantonio, secondo nella Sprint Race alle spalle di Marc Marquez, ha confermato il proprio feeling con la Ducati VR46. Il pilota romano ha fermato il cronometro sull’1’52″281, utilizzando una combinazione di pneumatici medium/soft.

Alle sue spalle si è classificato il poleman Marco Bezzecchi, staccato di 505 millesimi e autore di una scelta più conservativa sul fronte delle gomme, con una combinazione medium/medium. L’obiettivo era verificare la consistenza degli pneumatici in vista del GP. Il pilota romagnolo dell’Aprilia andrà a caccia di un riscatto dopo la caduta nella Sprint, in seguito a un contatto con Marc Marquez, campione spagnolo della Ducati.

Marquez ha concluso il turno in quinta posizione, a 0″614 dalla vetta, optando per la stessa combinazione di Bezzecchi (medium/medium). Davanti a lui si sono inseriti un brillante Enea Bastianini, in sella alla KTM Tech3, a 0″523, e la KTM Factory dell’iberico Pedro Acosta, a 0″578.

Per quanto riguarda Jorge Martin, rivale diretto di Marquez nella corsa al titolo, lo spagnolo ha chiuso in decima posizione con la sua Aprilia, pagando un distacco di 0″935. Il feeling con le gomme medie non sembra particolarmente entusiasmante per il pilota iberico: un aspetto da tenere in considerazione in vista della gara, soprattutto alla luce delle sue precarie condizioni fisiche, dovute alla frattura al braccio.

CLASSIFICA WARM-UP GP QATAR MOTOGP 2026

1 Fabio Di Giannantonio 49 1:52.281 — Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

2 Marco Bezzecchi 72 1:52.786 +0.505 Aprilia Aprilia Racing

3 Enea Bastianini 23 1:52.804 +0.523 KTM Red Bull KTM Tech3

4 Pedro Acosta 37 1:52.859 +0.578 KTM Red Bull KTM Factory Racing

5 Marc Márquez 93 1:52.895 +0.614 Ducati Ducati Lenovo Team

6 Fermín Aldeguer 54 1:52.977 +0.696 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

7 Raúl Fernández 25 1:53.034 +0.753 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

8 Ai Ogura 79 1:53.062 +0.781 Aprilia SuperFile Trackhouse MotoGP Team

9 Iker Lecuona 27 1:53.080 +0.799 Ducati BK8 Gresini Racing MotoGP

10 Jorge Martín 89 1:53.216 +0.935 Aprilia Aprilia Racing

11 Brad Binder 33 1:53.311 +1.030 KTM Red Bull KTM Factory Racing

12 Maverick Viñales 12 1:53.354 +1.073 KTM Red Bull KTM Tech3

13 Johann Zarco 5 1:53.586 +1.305 Honda Castrol Honda LCR

14 Diogo Moreira 11 1:53.679 +1.398 Honda Pro Honda LCR

15 Franco Morbidelli 21 1:53.824 +1.543 Ducati Pertamina Enduro VR46 Racing Team

16 Luca Marini 10 1:54.014 +1.733 Honda Honda HRC Castrol

NC Jake Dixon 96 4:08.261 — Honda Honda HRC Castrol