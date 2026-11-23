Il Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 sta facendo e farà discutere per lo sviluppo della corsa. Dal punto di vista dello spettacolo, notevole. Dalla prospettiva della comprensione, nullo. Sul piano della credibilità della categoria, non un grande momento, perché se il valore del mezzo meccanico viene annullato da una batteria, allora ci troviamo di fronte a una crisi di identità difficilmente risolvibile.

Allora è giusto che abbia vinto Max Verstappen, firmando un capolavoro di sagacia. Il nederlandese ha dimostrato di sapere esattamente cosa fare, quando farlo e come farlo per fregiarsi del successo. Ecco perché è il miglior pilota della F1. Non è solo una questione di “manico”, bensì anche di testa. La capacità di sapersi adattare alle circostanze gli ha permesso di fare la differenza.

Francamente, nella Formula 1 contemporanea, solo altri due sembrano poter comprendere questo idioma. Uno è Lewis Hamilton, che però oramai viaggia per i 42 anni e non ha attorno a sé un team efficiente quanto lo è la Red Bull. L’altro è Kimi Antonelli, che di anni ne ha 20 e si vede, perché commette ancora errori di gioventù e inesperienza. Cionondimeno, quest’anno, ha saputo sfruttare al meglio l’opportunità di avere a disposizione l’auto più competitiva nella fase iniziale della stagione.

Verstappen è anagraficamente nel mezzo, essendo nato 12 anni dopo Hamilton e 9 prima di Antonelli. Dunque, è nel suo prime; e si vede. Se il Drink Team dovesse lavorare bene durante l’inverno, allora il favorito per il titolo 2027 sarebbe uno solo. La principale alternativa, sarebbe, ovviamente chi si presenterà al via della prossima stagione come il Campione in carica.

Forse, l’unica impresa che Super Max non potrebbe compiere, sarebbe quella di rimettere ordine in casa Ferrari. La Squadra di Maranello si sta perdendo in una serie di beghe da cortile avvilente, soprattutto perché si ha l’impressione che il puledro cresciuto nella scuderia sia geloso del purosangue arrivato dalla terra inglese. In Rosso, Verstappen, avrebbe verosimilmente bisogno del lanciafiamme per farsi rispettare.

Non se ne preoccupa, il nederlandese. Perché dovrebbe farlo? Si è legato a Red Bull e ora l’obiettivo è quello di riprendersi il numero 1. Antonelli sa già di doversi confrontare con un avversario formidabile, più formato di lui. Kimi ha lo stesso DNA, ma non ancora le stesse battaglie. La sfida per il 2027 è già lanciata. Las Vegas, nel suo caos, ci ha regalato comunque una certezza. Quella di sapere chi è la Stella Polare della F1.