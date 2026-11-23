Ancora una nuova puntata di TennisMania, che con Guido Monaco e Dario Puppo, sul canale YouTube di OA Sport, si sofferma in buona parte su ciò che sta accadendo a Jannik Sinner e a un problema fisico che non si riesce a capire quando potrà essere risolto. In questo senso le parole qui raccolte sono quelle di Monaco.

L’inizio è chiaramente dedicato all’incertezza della situazione: “Non è facile per chi deve scrivere tutti i giorni su Sinner, siamo nel campo delle ipotesi. Descrivere un quadro realistico di quanto potrebbe accadere è un buon punto di partenza. Io non mi avventuro su Sinner, spero che rientri il prima possibile, ma so che per certe cose ci vuole il suo tempo e non sempre le diagnosi sono lineari. Questa mi sembra una di queste situazioni. Il fatto che all’inizio sembrasse un problema lieve e, a distanza di mesi, si stia parlando di operazione, lascia tutti un po’ preoccupati. Speriamo che si trovi la strada più breve per rientrare“.

E in relazione al tema delle persone attualmente attorno a Jannik: “Magari questo Lampainen è un po’ più esperto di queste operazioni. Il consulto dovrebbe portare a tre possibili ipotesi: un intervento per vedere come è messo il menisco ed effettuare una pulizia; fare un piccolo intervento meno invasivo per allentare la pressione sulla bandelletta, facendo una piccola incisione sui tendini, oppure quello più invasivo intervenendo sull’osso, con il rischio che sull’osso si crei un callo che riporti poi alla situazione di partenza“.

A proposito delle parole di chi Sinner lo conosce bene: “L’intervento di Cahill a Tennis Channel mi ha un po’ confortato, perché ha detto che il problema è lieve. Quando tu hai un infortunio grave, sai che è brutto e sai che cos’è. Però lieve non vuol dire di facile risoluzione, è questo l’inghippo in cui ci incagliamo, perché ogni fisico reagisce a modo suo“.

C’è anche una spiegazione fisica un po’ più dettagliata: “Quel quadro che abbiamo dipinto per mesi, quella ipocondria di Sinner nel patire un po’ a livello mentale certi disagi fisici, il fatto che si stia circondando da questi medici molto famosi porta ad avere tante ipotesi e tante idee che, magari, portano anche un filo di confusione sul da farsi, ecco. Se tre persone di dicono cose diverse, cosa fai? A volte ci sono problemi fisici che non hanno una facile risoluzione. Speriamo che la strada che sceglieranno porti a risolvere il problema. In questi casi di infiammazione al tendine, il momento cruciale è la ripresa: se lì non hai una ricaduta, allora l’hai superato“.

E poi c’è anche una confessione personale, derivante dal fatto che i due grandi di questa era li si sono visti al top contemporaneamente in maniera più rara, per ora, rispetto a quanto accaduto quando c’erano i Big Three (e, per molto, Big Four): “Il mio desiderio è vedere Sinner e Alcaraz in salute nei prossimi 5-6 anni. Entrambi hanno dimostrato che stare bene fisicamente è la sfida più difficile per loro“.

Rapida cronologia con annessi e connessi: “All’inizio Sinner si era messo nelle mani di Federico Bristot, che ha vissuto giorno e notte con Federica Brignone e l’ha riportata dal letto di ospedale a 2 ori olimpici. Poi riparte ad allenarsi e le cose non vanno come speravano, quindi preferiscono non rischiare di andare a giocare sul dolore. Poi il dolore non passa e nasce l’esigenza di nuovi consulti. Nella casistica non così frequente di questo problema, qualcosa non è andato per il verso giusto, ma non è né approssimazione né incompetenza: a volte la vita va così“.