Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 sarà il Gran Premio del Qatar. L’evento è programmato nel weekend del 27, 28 e 29 novembre. Dunque, non vi sarà nessuna pausa tra il corrente GP di Las Vegas e la competizione prevista a Lusail. Significa che tutto il Circus dovrà impegnarsi in una onerosa trasferta intercontinentale senza avere alcun genere di respiro. Siamo alla fine della stagione, ma ci si trova di fronte a una sorta di “rampa finale” da scalare in termini logistici.

Il tracciato misura 5.419 metri. La prima presenza in calendario è datata 2021 e la vittoria fu appannaggio di Lewis Hamilton su Mercedes. L’edizione più recente è invece quella del 2025, nella quale ha primeggiato Max Verstappen alla guida di una Red Bull. Quello del 2026 sarà il quinto Gran Premio iridato a tenersi nell’autodromo di Lusail.

Progettato all’inizio del XXI secolo e costruito in tempi record, questo circuito è stato concepito appositamente per le moto. Difatti, è stato agonisticamente inaugurato nel 2004. La gara ebbe valenza storica, poiché fu la prima a tenersi in Medio Oriente. Se si parla di Motomondiale, Lusail detiene anche un altro primato. Nel 2008 è stato il primo autodromo a ospitare un Gran Premio di MotoGP in notturna. A oggi, è ancora l’unico!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GP QATAR F1 2026 IL PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 27 novembre (orari italiani)

Ore 14:30-15:30, Prove libere (I)

Ore 18:00-19:00, Prove libere (II)

Sabato 28 novembre (orari italiani)

Ore 15:30-16:30, Prove libere (III)

Ore 19:00-20:00, Qualifiche

Domenica 29 novembre (orari italiani)

Ore 17:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP QATAR F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.