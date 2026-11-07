Dove vedere la F1 stasera in tv, GP Brasile 2026: orari, streaming, programma TV8

Tutto pronto al circuito di Interlagos per l’ultima sessione di prove libere e soprattutto per le qualifiche del Gran Premio del Brasile 2026, valevole come ventesimo round della stagione di Formula Uno. Kimi Antonelli ha già festeggiato una settimana fa la conquista del titolo mondiale e potrà vivere con maggiore serenità la fase conclusiva del campionato, andando a caccia delle singole vittorie di tappa e regalando a Mercedes il trionfo nella classifica riservata ai costruttori.

Occhi puntati al cielo nella giornata odierna, con la pioggia che minaccia di condizionare pesantemente la battaglia per la pole position e per le prime file della griglia. Entra nel vivo la sfida a quattro per il secondo posto nel Mondiale piloti, con Max Verstappen che deve guardarsi le spalle dai ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc ma anche dalla W17 di George Russell.

La FP3 e le prove ufficiali della F1 a Interlagos verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (qualifica anche su Sky Sport 4K), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Su TV8 sarà inoltre possibile seguire le qualifiche in chiaro ed in differita dalle ore 21.25. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO QUALIFICHE GP BRASILE F1 2026

Sabato 7 novembre

Ore 15.30 Prove libere 3 a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Ore 19.00 Qualifiche a Interlagos (Brasile) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA F1: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport F1; qualifiche anche su Sky Sport 4K.

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche alle ore 21.25.