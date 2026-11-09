Dove vedere in tv Italia-Francia, Nations League calcio: orario, programma, streaming

Proverà a ripetere quanto di buono mostrato in Francia l’Italia di Roberto Mancini nella Nations League 2026-2027 di calcio: gli azzurri giovedì 12 novembre, alle ore 20.45, scenderanno in campo allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano per ospitare la Francia di Zinedine Zidane.

L’incontro è valido per la quinta giornata, la seconda di ritorno, del Gruppo 1 della Lega A: nello stesso raggruppamento si giocherà in contemporanea Turchia-Belgio. I transalpini sono primi con 10 punti, seguiti dagli azzurri, secondi con 7, dal Belgio, terzo con 6, con gli anatolici ancora fermi a zero.

La sfida tra Italia e Francia, valida per la quinta giornata della Nations League 2026-2027 di calcio, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027

Giovedì 12 novembre

20.45 Italia-Francia – Diretta tv su Rai 1 HD

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE CALCIO 2026-2027: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.