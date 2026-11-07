Calcio femminile: una super Giugliano trascina la Roma in Serie A, l’Inter vince il Derby. Sorride la Juve

La Roma non sbaglia davvero un colpo. La capolista ha infatti battuto anche il Como 1907, vincendo agilmente per 0-4 in terra lombarda nella sesta giornata della Serie A 2026-2027 di calcio femminile. Vittoria nettissima per le giallorosse, ovviamente in testa alla classifica a punteggio pieno.

Le capitoline sbloccano il tabellino al 33’, complice una palla illuminante di Giugliano, abile a servire Pellegrino Cimò che, a sua volta, appoggia su Oliviero battendo Durante. La capitana sarà anche protagonista del raddoppio con un super assist su Rieke, quest’ultima bravissima a sferrare un colpo sulla lunga distanza che non lascia scampo all’estremo difensore lariano.

Giugliano, instancabile, sarà colei che innescherà anche il tris: succederà al 65’, con un suggerimento raccolto da Pilgrim, alla quale non resta soltanto che calciare in rete. Mancava soltanto il goal all’azzurra, arrivato prontamente al 90’ con una sassata da dentro area che mette la ciliegina sulla torta ad una prestazione eccezionale.

Successo di fondamentale importanza anche per le seconda della classe Inter, uscita vittoriosa dal Derby della Madonnina contro il Milan in una disputa decisa solo nella ripresa. Ad aprire le danze è stato un calcio di rigore perfettamente realizzato da Bugeja al 58’, preludio del raddoppio di Glionna firmato al 68’, pochi minuti dopo che le rossonere sono rimaste in dieci a causa dell’espulsione di Estevez. Un nuovo penalty, stavolta al minuto 83, permetterà invece a Bigeja di mettere a referto il goal della sicurezza.

Sorride anche la Juventus con la vittoria in rimonta contro il Sassuolo. Le neroverdi erano riuscite a passare in vantaggio con Clelland dopo venti minuti, facendo ripiombare la Vecchia Signora nelle difficoltà riscontrate di recente in Campionato. Le bianconere si sono poi riprese al 72’ con Redondo, per poi sorpassare le avversari al 77’ con Salvai.