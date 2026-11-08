Calcio femminile, poker della Fiorentina e vittoria del Parma nel 6° turno di Serie A

Calato il sipario sulla sesta giornata della Serie A di calcio femminile. I tre incontri domenicali ridisegnano la parte centrale e bassa della classifica, senza modificare le prime tre posizioni.

La Fiorentina archivia la sconfitta contro la Juventus con un convincente 4-0 sul campo della Ternana. Al Gubbiotti, Hurtig sblocca il risultato al 27’, tornando a segnare in Serie A dopo 1.695 giorni. Nel recupero del primo tempo Bredgaard raddoppia, finalizzando il tocco di Cortes su calcio piazzato. La ripresa conferma il dominio viola: al 62’ Hurtig firma la doppietta, approfittando di un’incertezza della difesa umbra, mentre al 90’ Cerrato chiude i conti con una conclusione sotto la traversa al termine di un’azione personale. Per la svedese è la prima marcatura multipla nei cinque maggiori campionati europei.

La squadra di Pinones-Arce centra così il terzo successo in campionato e si porta a 10 punti, riprendendosi il quarto posto in solitaria. Il Como è distante una lunghezza, mentre la Juventus segue a quota 9.

Sorride anche il Parma, che supera 1-0 il Como Women e conquista la prima vittoria dopo due pareggi e tre sconfitte. Al Noce decide Distefano, a segno al 61’: per l’attaccante è il terzo gol stagionale, già lo stesso bottino raggiunto nell’intero precedente campionato, disputato però in 20 presenze. La giocatrice diventa inoltre la prima del Parma a realizzare quattro reti consecutive in Serie A, superando il precedente primato di Melania Martinovic, fermatasi a tre.

La formazione lariana, guidata dall’ex Sottili, cerca il pareggio soprattutto con Nischler, autrice di otto conclusioni, quattro delle quali nello specchio. A negare il gol al Como è anche Ceasar, decisiva tra i pali. Le lombarde restano seste con 8 punti, a una lunghezza dalla Juventus, mentre il Parma sale a quota 5 e si allontana dalle ultime posizioni.

Nessun gol, infine, tra Lazio e Napoli Women, che al Fersini chiudono sullo 0-0. Si tratta del secondo pareggio senza reti in Serie A tra le due squadre, dopo quello del 13 ottobre 2024.

Il risultato non basta alla Lazio per invertire la rotta: la formazione di Grassadonia è ancora senza vittorie, al pari del Sassuolo, e ha raccolto tre pareggi e altrettante sconfitte. Per le biancocelesti è inoltre la seconda volta nella storia del massimo campionato in cui non riescono a vincere nessuna delle prime sei gare stagionali.

Il Napoli Women incassa invece il secondo pareggio del torneo, a fronte di una vittoria e tre sconfitte. Le partenopee salgono a 5 punti e restano terzultime, appaiate al Parma.