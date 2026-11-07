Calcio, Matteo Palma ha scelto l’Italia! Convocato da Mancini per una sostituzione

Roberto Mancini ha dovuto effettuare un cambio nelle convocazioni per i prossimi impegni dell’Italia nella Nations League 2026-2027 di calcio. Il CT della nostra Nazionale non potrà contare su Gianluca Mancini: il difensore della Roma è stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio e resterà presso il club di appartenenza per seguire le terapie del caso. Il tecnico marchigiano ha selezionato Matteo Palma, classe 2008 alla sua prima chiamato in azzurro.

Il difensore dell’Udinese sarà dunque a disposizione per le sfide contro la Francia (giovedì 12 novembre allo Stadio San Siro di Milano) e contro il Belgio (domenica 15 novembre al Re Baldovino di Bruxelles). Si tratta di una chiamata importante perché il 18enne, nato a Berlino da padre italo-austriaco e da madre tedesca-camerunense, avrebbe potuto essere disponibile per più Nazionali, ma ha nei fatti optato per l’Italia accettando la convocazione di Mancini.

Ottimo centrale cresciuto nell’Hertha Berlino, ha esordito in Serie A il 25 maggio 2025, quando l’Udinese perse in casa contro la Fiorentina. In questa stagione ha indossato la maglia bianconera dopo la parentesi in Serie B con la Sampdoria, mettendo a segno anche un gol in occasione della sfida persa contro la Roma per 5-2. Matteo Palma arricchirà il reparto in cui figurano anche Honest Ahanor, Alessandro Bastoni, Riccardo Calafiori, Federico Dimarco, Daniele Ghilaredi, Michael Kayode, Marco Palestra e Giorgio Scalvini.

CONVOCATI ITALIA NATIONS LEAGUE

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Juventus);

Difensori: Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Marco Palestra (Chelsea), Matteo Palma (Udinese), Giorgio Scalvini (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Riccardo Cassano (Como), Issa Doumbia (Sporting CP), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Simone Lontani (Parma), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Como), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Alphadjo Cisse (Milan), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Luca Koleosho (Paris FC), Mattia Liberali (Como), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Napoli), Nicolò Zaniolo (Udinese).