Calcio, la Roma travolge il Sassuolo nel sabato sera di Serie A. Ok Cagliari e Bologna

L’anticipo del sabato sera dell’11ma giornata della Serie A 2026-2027 di calcio sorride alla Roma, che travolge il Sassuolo per 3-0 e si porta a -1 dalla Lazio. Negli altri match odierni il Cagliari piega il Frosinone per 1-0, mentre il Bologna è corsaro a Parma per 1-2, infine è pari per 1-1 tra Torino e Lecce.

La Roma regola il Sassuolo con un netto 3-0: i giallorossi tagliano le gambe agli avversari nel primo tempo, andando in gol per due volte nel giro di 3′, con la rete di Hermoso al 27′ e l’autogol di Walukiewicz alla mezz’ora di gioco. Nella ripresa a chiudere definitivamente i conti è Mora al 58′.

Il Cagliari piega il Frosinone per 1-0: a decidere la sfida è il gol, al 38′ del primo tempo, di Adopo. Pari e patta tra Torino e Lecce, che si dividono la posta in palio sull’1-1: vantaggio granata allo scoccare dell’ora di gioco con l’autogol di Gaspar, pareggio salentino al 73′ con l’autorete di Braganca.

Nel derby della Via Emilia il Bologna è corsaro a Parma per 1-2: i ducali restano in 10 già al 9′ per il rosso a Ndiaye, ma i felsinei sbloccano il risultato soltanto al 53′ con Theate, raddoppiando poi al 72′ con il penalty trasformato da Orsolini. Ininfluente il gol, ancora su rigore, per i padroni di casa, ad opera di Sierro al minuto 81.