Dove la prossima gara di MotoGP? GP Qatar 2026: programma, orari, tv

Il prossimo evento valido per il Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Qatar. L’appuntamento è in calendario nel weekend del 6, 7 e 8 novembre. Indi per cui non vi sarà alcuna pausa tra il GP di Malesia, che nella giornata odierna vive il proprio acme, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Lusail già nei prossimi giorni, sulla via del ritorno dall’Estremo Oriente all’Europa.

La pista è lunga 5.380 metri. Il primato sul giro è stato stabilito da Marc Marquez nel 2025, quando il catalano venne cronometrato in 1’50″499. La velocità più elevata che sia stata rilevata è stata raggiunta da Johann Zarco, 362.4 km/h nel 2021. In gara, il record è detenuto da Marc Marquez con il 1’52″561 del 2025.

Nel 2025 il successo della MotoGP è stato conquistato da Marc Marquez (Ducati). Nella Sprint del giorno prima aveva trionfato Marc Marquez medesimo. Per quanto concerne le categorie formative, la Moto2 si chiuse con l’affermazione dello spagnolo Aròn Canet, mentre nella Moto3 primeggiò un altro spagnolo, ossia Angel Piqueras.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Qatar 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP 2026

Venerdì 6 novembre (orari italiani)

Ore 12:00-12:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 12:50-13:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 13:45-14:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 16:15-16:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 17:05-17:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 18:00-19:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 7 novembre (orari italiani)

Ore 11:30-12:00, Moto3, Prove libere (II)

Ore 12:15-12:45, Moto2, Prove libere (II)

Ore 13:00-13:30, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 13:40-13:55, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 15:45-16:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 16:10-16:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 16:40-16:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 17:05-17:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 18:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 8 novembre (orari italiani)

Ore 13:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 15:00, Gara MOTO3

Ore 16:15, Gara MOTO2

Ore 18:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP QATAR MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.