MotoGP
Classifica Mondiale MotoGP 2026: Marquez sorpassa Martin ed inizia a costruire un buon gruzzolo
Marc Marquez si riprende il comando della classifica del Mondiale MotoGP 2026 al termine della gara Sprint del GP dell’Australia, vinta dallo spagnolo davanti al fratello Alex, secondo, mentre si ritira l’altro iberico Jorge Martin, ora secondo.
Lo spagnolo Marc Marquez, dunque, si porta a +10 in classifica su Martin, mentre puntella il terzo posto l’azzurro Marzo Bezzecchi, il quale perde terreno dal battistrada ed ora si trova a 50 lunghezze di ritardo dal leader, mentre lo spagnolo Pedro Acosta ed il nipponico Ai Ogura sono a pari punti a -102 dalla vetta.
CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP 2026
1 Marc Marquez (Ducati) 365
2 Jorge Martin (Aprilia) 355
3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 315
4 Pedro Acosta (KTM) 263
5 Ai Ogura (Aprilia) 263
6 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 252
7 Raul Fernandez (Aprilia) 236
8 Alex Marquez (Ducati) 181
9 Francesco Bagnaia (Ducati) 166
10 Fermin Aldeguer (Ducati) 125
11 Enea Bastianini (KTM) 122
12 Luca Marini (Honda) 108
13 Brad Binder (KTM) 107
14 Diogo Moreira (Honda) 75
15 Fabio Quartararo (Yamaha) 74
16 Franco Morbidelli (Ducati) 59
17 Johann Zarco (Honda) 51
18 Joan Mir 33
19 Jack Miller (Yamaha) 30
20 Alex Rins (Yamaha) 25
21 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 18
22 Maverick Viñales (KTM) 12
23 Iker Lecuona 9
24 Augusto Fernandez 6
25 Pol Espargaro 5
26 Somkiat Chantra 3
27 Takaaki Nakagami 3
28 C. Crutchlow 0
29 J. Folger 0
30 L. Savadori 0
31 M. Pirro 0
32 A. Espargarò 0