Daniil Medvedev inaugura nel migliore dei modi il proprio cammino alle ATP Finals di Torino. Il russo ha battuto Flavio Cobolli con il punteggio di 7-6(4) 6-3, conquistato il primo punto nel Gruppo Ivan Lendl e si prepara alla sfida con Carlos Alcaraz con la consapevolezza di aver trovato condizioni di gioco particolarmente favorevoli alle proprie caratteristiche.

Sul veloce dell’Inalpi Arena, il servizio ha rappresentato una risorsa fondamentale per indirizzare l’incontro, consentendogli di gestire con maggiore serenità i momenti delicati e di esercitare pressione sull’avversario. In conferenza stampa, il campione delle Finals del 2020 ha affrontato diversi temi: dal rendimento della battuta alla gestione mentale della partita, passando per il rapporto con il proprio allenatore e le prospettive in vista del confronto con lo spagnolo.

La qualità della battuta è stata uno degli aspetti più significativi della prestazione contro Cobolli. Un rendimento che sembra aver ritrovato continuità nelle ultime settimane, ma che Medvedev non riconduce a particolari accorgimenti tecnici introdotti di recente. “Qualcosa di specifico? No, ma ci lavoro sempre, l’ho fatto per tutta la vita. A volte giochi meglio, altre peggio. Con il servizio succede la stessa cosa“.

A incidere, secondo il moscovita, sono soprattutto le caratteristiche delle superfici e le condizioni ambientali. L’Inalpi Arena sembra esaltare la sua capacità di trovare punti diretti con la battuta, un vantaggio che diventa ancora più importante quando gli scambi si accorciano e gli spazi per organizzare la risposta diminuiscono. “Sento di servire meglio nelle condizioni veloci“, ha osservato Medvedev, distinguendo però tra la rapidità percepita del campo e l’effettiva efficacia del servizio. A sostegno della propria valutazione ha richiamato anche il torneo di Parigi, dove la velocità della superficie non avrebbe prodotto gli stessi benefici: “Anche guardando Alcaraz contro Shelton, il servizio non funzionava allo stesso modo“.

La fiducia costruita attraverso la battuta ha avuto conseguenze dirette anche sulla gestione psicologica della sfida con Cobolli. Nonostante il sostegno del pubblico torinese all’azzurro, Medvedev non ha mostrato particolari segnali di tensione, mantenendo un atteggiamento lucido soprattutto nei momenti in cui la partita avrebbe potuto cambiare direzione. La tranquillità, tuttavia, non derivava dalla convinzione di avere già in mano il risultato, bensì dalla consapevolezza di poter contare su un fondamentale particolarmente efficace. “Non puoi mai sapere come finirà, perché c’è un tie-break: puoi perderlo e poi devi vincere gli altri due set“, ha precisato.

Il russo ha quindi spiegato come la qualità dei propri turni di battuta gli abbia permesso di affrontare il confronto con un margine di sicurezza maggiore: “Stavo servendo bene e questo dà molta fiducia. Pensi: se servo nel punto giusto al momento giusto, ci sono buone possibilità che non perda il servizio. Naturalmente dipende anche dall’avversario: a volte è ispirato e sembra essere sempre lì, ovunque tu serva. Oggi non è stato così“.

Una condizione che gli ha consentito di concentrarsi maggiormente sulla risposta, senza avvertire la necessità di forzare continuamente per costruirsi un vantaggio. Medvedev ha descritto così il proprio approccio: “Mettevo molta pressione su di lui e ne toglievo a me stesso. Dovevo mettere qualche risposta in campo, lottare e aggiungere altra pressione. A un certo punto avrebbe dovuto pagare, ed è quello che è successo“.

Nel corso della conferenza stampa è arrivata anche un’indicazione sul futuro della collaborazione con il proprio allenatore. Medvedev ha confermato la volontà di proseguire il percorso intrapreso con Andrey Golubev, mostrando soddisfazione per il lavoro svolto finora e senza lasciare spazio a particolari dubbi sulla continuità del progetto tecnico: “Finora sta funzionando bene, quindi al momento continueremo sicuramente anche l’anno prossimo“.

L’attenzione si sposta inevitabilmente sul prossimo impegno, che lo metterà di fronte a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo rappresenta uno degli avversari più completi del circuito e Medvedev ne riconosce apertamente il valore, senza però rinunciare a individuare nelle condizioni di Torino un possibile fattore a proprio favore. Il russo ha individuato due aspetti da tenere in considerazione: il livello assoluto del numero uno spagnolo e le opportunità offerte da una superficie particolarmente rapida.

“Ci sono due realtà. La prima è che Alcaraz è un giocatore straordinario e può battere chiunque, ovunque. L’anno scorso qui ha raggiunto la finale, perdendo soltanto contro Jannik“. Un riconoscimento che non lascia spazio a interpretazioni, ma che non impedisce a Medvedev di guardare alla prossima partita con fiducia. “La seconda è che, secondo me, questo campo offre le migliori possibilità per batterlo. Non significa che ci riuscirai: oggi ha perso quattro game. Però puoi ottenere qualche punto gratuito con il servizio e trovare dei vincenti grazie alla velocità“.

Il vantaggio, dunque, non risiede tanto nella possibilità di neutralizzare completamente il gioco dello spagnolo, quanto nell’accorciare gli scambi e sfruttare al massimo le occasioni generate dalla battuta. Una strategia necessaria contro un avversario che, per qualità atletiche e capacità di copertura del campo, concede pochissimo. Medvedev ne è consapevole e non ha risparmiato parole di apprezzamento: “Probabilmente è il miglior giocatore in movimento che abbiamo mai visto, insieme a Novak Djokovic. Devi cercare di esprimere il tuo miglior tennis e sfruttare le occasioni“.

Infine, il russo ha commentato una circostanza particolare di questa edizione delle ATP Finals: l’assenza di Jannik Sinner, che ha inevitabilmente modificato il rapporto tra il pubblico torinese e il torneo. Affrontare un giocatore italiano in un’arena solitamente abituata a sostenere il proprio campione ha rappresentato una situazione insolita, come ammesso dallo stesso Medvedev: “È stato sicuramente un po’ strano, perché Jannik è sempre presente nei tornei importanti e spesso li vince“.

L’assenza dell’azzurro, tuttavia, non ha impedito agli spettatori di trovare un nuovo riferimento da sostenere. Il russo ha infatti evidenziato la risposta del pubblico nei confronti di Cobolli, sottolineando come l’entusiasmo sugli spalti sia rimasto intatto: “Penso che sia una cosa positiva per Torino e per questo torneo. La gente si diverte: Jannik non c’è e allora va a sostenere Flavio“.