Massimiliano Ambesi (giornalista e analista di Eurosport) si è pronunciato sugli argomenti caldi del tennis nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Si è partiti dalla lettura tattica della sfida del primo giorno delle ATP Finals tra il tedesco Alexander Zverev e lo spagnolo Rafael Jodar.

“Jodar è migliorato in diversi aspetti del gioco. Quello in cui non è cresciuto in questi sette mesi, nonostante le vittorie, è la lettura tattica della partita. Ha sempre lo stesso approccio e non varia a seconda del momento dell’incontro. La partita di ieri ricorda molto quella di Parigi, con la differenza che nel primo set i due non si conoscevano e lo spagnolo era riuscito a dare fastidio a Zverev“, ha dichiarato.

Una considerazione che si lega anche alla discussione sull’organizzazione del team del diciannovenne iberico. L’immagine del padre, unico componente del suo angolo, ha colpito particolarmente Ambesi, che ha offerto una lettura diversa rispetto a chi ha individuato in questa scelta un limite da correggere immediatamente.

“La scena del papà da solo mi fa quasi simpatia, in antitesi rispetto ai grandi team che si vedono abitualmente nel circuito“. Una riflessione che il giornalista ha approfondito, riconoscendo il significato di un’impostazione così particolare: “Vedere quella scena è qualcosa di significativo. Sei da solo, sei forte, sei nei primi dieci“.

Il discorso si è poi spostato sull’importanza delle figure professionali che accompagnano un giovane tennista nella sua crescita. Ambesi ha sottolineato come, al di là dei nomi più conosciuti, esistano collaboratori meno esposti mediaticamente, ma fondamentali per il lavoro quotidiano.

Un ragionamento che ha coinvolto anche la situazione di Jannik Sinner e le indiscrezioni sulle sue condizioni fisiche. “Sono uscite alcune voci su Sinner. Vi ricordate quando vi parlavo di problematiche che andavano oltre il ginocchio, come le tonsille? Era qualcosa che, bene o male, si sapeva. L’intervento alle tonsille è stato effettuato circa tre settimane fa, pochi giorni dopo l’annuncio della chiusura della stagione. Ha perso chili e ci può stare“.

Il punto che desta maggiori interrogativi, tuttavia, riguarda il ginocchio e la persistenza del dolore. Per Ambesi, è proprio questo l’aspetto da monitorare con maggiore attenzione, anche alla luce delle informazioni emerse negli ultimi giorni. “Quel discorso delle tonsille risale a circa tre settimane fa. Quello che non mi torna è il dolore attuale al ginocchio. È questo che mi preoccuperebbe“.

Una preoccupazione che si inserisce in un quadro ancora incerto, nel quale non è possibile stabilire con precisione quando Sinner potrà tornare ad allenarsi con la racchetta. Ambesi ha però ricordato come l’assenza di attività sul campo fosse già stata contemplata nella programmazione del recupero: “Era previsto che, al termine di novembre, non avesse ancora ripreso a giocare con la racchetta“.

Sul fronte della corsa all’Australian Open, il giornalista ha invitato a non sottovalutare il problema fisico, evidenziando come l’infortunio possa essere stato inizialmente valutato con eccessivo ottimismo. “L’infortunio è stato sottovalutato all’inizio“. Una considerazione importante, soprattutto considerando quanto sia complesso recuperare la condizione necessaria per affrontare uno Slam al massimo livello.

Infine, Ambesi ha allargato lo sguardo alla lotta per le Finals, individuando in Zverev e Daniil Medvedev i principali rivali di Carlos Alcaraz. “Zverev e Medvedev possono essere gli avversari di Alcaraz. Sul russo, è da capire quale sarà il suo atteggiamento in campo“. Per lo spagnolo, dunque, il margine di sicurezza non è così ampio come i risultati potrebbero suggerire.