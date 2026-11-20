L’Acqua Sant’Anna Cuneo si sblocca alla sesta giornata e scavalca proprio una Rana Verona sfortunata ed in piena crisi, battuta in rimonta per 3-1 (23-25, 25-21, 25-21, 27-25) nell’anticipo di Superlega. Dopo cinque sconfitte, tre delle quali al tie-break contro Perugia, Milano e Monza, la squadra di Matteo Battocchio conquista la prima vittoria e sale a 6 punti, al nono posto al pari di Milano, Modena, Prata e Padova. Verona, ancora priva di giocatori importanti come Christnson, Mozi (che ha fatto una breve apparizione nei set centrali) e Cortesia, resta decima a quota 5 in zona retrocessione: per i veneti è il secondo ko consecutivo in campionato dopo lo 0-3 di Piacenza.

La Rana prende subito il largo nel primo set (8-3), ma Cuneo ricuce fino al 14-14. Verona non cede il comando: riparte, sale sul 19-16 e si procura due set point sul 24-22. I piemontesi annullano il primo, non il secondo. Il 25-23 premia gli uomini di Fabio Soli, che nel parziale successivo si portano ancora avanti (6-4) senza però riuscire a scappare.

Cuneo ribalta il punteggio sul 9-7 e piazza il break dal 17-16 al 20-16. Verona torna a un solo punto sul 21-20, ma stavolta sono i padroni di casa a fare la differenza in volata: tre punti di fila per il 24-20 e 25-21 che rimette la partita in parità. Nel terzo set si ripete il copione: Verona conduce 6-4, l’Acqua Sant’Anna risponde con un parziale di 8-2 e vola sul 12-8. Gli ospiti riducono ancora il distacco fino al 22-21, ma Cuneo non concede il pareggio e con tre punti consecutivi si prende anche il terzo set (25-21).

Nel quarto i piemontesi scappano dal 10-10 al 15-10 e sono ancora avanti 22-18 quando Verona riapre il parziale. La Rana annulla due match point dal 24-22 e sul 25-24 si procura addirittura la palla del tie-break. Nathan Feral la cancella in attacco, poi Cuneo chiude a muro: Lorenzo Codarin firma il sorpasso, Poriya Hossein Khanzadeh il 27-25 che consegna i tre punti ai padroni di casa.

Feral è il miglior realizzatore con 27 punti, tutti in attacco. Khanzadeh chiude a quota 17 con cinque ace, mentre Leandro Mosca firma quattro dei dodici muri vincenti di Cuneo. Per Verona non bastano i 23 punti di Noumory Keita, 22 dei quali in attacco. Simone Anzani ne aggiunge 9, Paul Buchegger e Lukas Glatz 8 a testa.