La Superlega riparte dalla Supercoppa conquistata dalla Sir Susa Scai Perugia, subito attesa da un’altra trasferta impegnativa a Piacenza. La sesta giornata, tra venerdì 20 e domenica 22 novembre, mette alla prova le prime quattro con impegni tutt’altro che banali: Civitanova riceve Prato, Trento cerca risposte a Milano dopo le due sconfitte con gli umbri tra campionato e Supercoppa. In coda, Padova-Monza può cambiare gli equilibri dopo i due successi consecutivi dei veneti, mentre Cuneo cerca ancora la prima vittoria e apre il programma contro una Verona condizionata dai problemi di organico.

Venerdì 20 novembre alle 20.45, al Palasport di Cuneo, l’Acqua Sant’Anna Cuneo ospita la Rana Verona. I piemontesi devono interrompere la serie di cinque sconfitte consecutive, ma anche gli ospiti cercano una reazione dopo gli stop con Piacenza e Civitanova. Soli deve ancora rinunciare a Micah Christenson e Lorenzo Cortesia; resta da verificare il recupero di Možič, fermato dall’influenza in Supercoppa. Motta Paes avrà bisogno di ricezioni utilizzabili per coinvolgere Anzani e le altre soluzioni centrali, evitando di affidare tutto ai palloni alti per Keita e Buchegger. Cuneo dovrà provare a sfruttare questa necessità attraverso il servizio, accompagnandolo però con una migliore gestione del contrattacco. Féral e Poriya possono garantire peso offensivo, ma servirà il contributo di Champlin e del centro per non consentire al muro veneto di concentrarsi su pochi riferimenti.

Domenica 22 novembre alle 17.00, all’Allianz Cloud di Milano, l’Allianz Milano riceve l’Itas Trentino. I padroni di casa devono interrompere la serie di due sconfitte consecutive, mentre gli ospiti cercano continuità dopo aver misurato contro Perugia la difficoltà di mantenere qualità per un’intera partita. La ricezione sarà il primo terreno di confronto: Milano si è fermata al 30% di positività contro la Lube e non può permettersi di rendere prevedibile il lavoro dei registi. Dermaux ha bisogno del sostegno delle bande e di un maggiore coinvolgimento di Simon; resta da chiarire la disponibilità di Otsuka, tenuto precauzionalmente a riposo negli ultimi impegni. Trento cercherà pressione con Michieletto e Faure, ma dovrà poi sfruttare meglio le ricostruzioni. L’equilibrio di Lavia e l’alternativa offerta da Adriano Xavier possono aiutare Sbertoli a distribuire il carico senza perdere solidità in seconda linea.

Il confronto di maggior richiamo si gioca domenica 22 novembre alle 18.00 al PalaBancaSport, dove la Gas Sales Bluenergy Piacenza ospita la Sir Susa Scai Perugia. Gli umbri arrivano da sei vittorie in campionato e dal successo in Supercoppa, con la capacità di trovare risorse anche quando il proprio attacco viene limitato. Giannelli può utilizzare Loser e Sanguinetti per aprire spazio a Reggers, mentre Semeniuk e Plotnytskyi garantiscono soluzioni differenti sulle bande. Piacenza dovrà togliere precisione a questa costruzione attraverso la battuta, senza però pagare un prezzo eccessivo in errori. Il collegamento tra Paolo Porro e i centrali sarà altrettanto importante: Bovolenta deve poter attaccare con un muro meno compatto, sostenuto da Zlatanov e Gutiérrez. Per la squadra di Boninfante, terza a tre punti dalla capolista e con una partita in meno, è una verifica sulla capacità di reggere la pressione nei finali.

Sempre domenica 22 novembre alle 18.00, all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche, la Cucine Lube Civitanova affronta la Tinet Prata di Pordenone. I marchigiani hanno vinto tutte le cinque partite di campionato e devono riportare sul campo la qualità espressa a Parma, gestendo anche il peso della finale persa. La battuta della Lube può restringere le possibilità di Alessio Alberini, obbligando Prata a ricorrere spesso a Klets e alle bande contro il muro schierato. I friulani, reduci dallo stop nel recupero di Padova, dovranno contenere gli errori al servizio e utilizzare D’Heer e Larizza per alleggerire l’opposto. Civitanova dispone invece di più uscite offensive: Simeon Nikolov può alternare il fratello Aleksandar, Loeppky e Bottolo alle combinazioni centrali. Per gli ospiti, difesa e copertura saranno indispensabili per evitare che ogni pallone contenuto diventi subito una nuova occasione per i padroni di casa.

Alla Kioene Arena, domenica 22 novembre alle 18.00, la Pallavolo Padova ospita la Vero Volley Monza. I veneti hanno cambiato passo con due vittorie consecutive e possono costruire sulla distribuzione di Behnezhad, capace di coinvolgere Golzadeh, Leodolter e Orioli senza rinunciare ai centrali. Monza deve invece ritrovare produttività dopo il 36% offensivo contro Modena e affronta la trasferta con un organico ridotto: sono confermati gli stop di Rowan e Bara Fall. Frascio avrà bisogno di un sostegno più continuo dalle bande, mentre Beretta e Petkov possono dare a Bonacchi alternative utili vicino alla rete. Padova cercherà di togliere queste possibilità con il servizio; i brianzoli dovranno rispondere mantenendo ordine in ricezione e scegliendo con lucidità quando forzare gli attacchi, per non alimentare il muro e il contrattacco di casa.

Il programma si completa domenica 22 novembre alle 19.00 al PalaPanini di Modena, con Valsa Group Modena-Cisterna Volley. I gialloblù cercano continuità dopo il successo di Monza, i laziali devono interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive. Modena resta senza Roberto Russo e affida a Mati e Di Martino un ruolo importante per dare varietà alla costruzione di Tizi-Oualou. Luca Porro e Jaeschke dovranno garantire stabilità nel primo tocco, così da liberare Mujanović sulle palle più favorevoli. Cisterna può rispondere con il gioco centrale di Mazzone e Peng, ma Fanizza avrà bisogno di ricezioni precise per non caricare soltanto Barotto e le bande. Per gli ospiti conterà soprattutto ridurre il costo degli errori e trasformare le difese in attacchi organizzati: concedere lunghe serie al servizio modenese renderebbe difficile mantenere equilibrio.