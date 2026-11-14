Civitanova travolge Verona in tre set: la premiata ditta Nikolov porta la Lube in finale

La Lube Civitanova raggiunge Perugia in finale nella Supercoppa Italiana di volley maschile. Al PalaRaschi di Parma i marchigiani battono la Rana Verona per 3-0 (25-18, 25-13, 25-19) e si prendono la rivincita dopo l’eliminazione subita in semifinale nella scorsa edizione. Domani, domenica 15 novembre alle 18.00 la squadra di Giampaolo Medei sfiderà i detentori del trofeo, che nella prima semifinale hanno piegato Trento per 3-1. La Lube conferma così il verdetto della prima giornata di Superlega, quando si era imposta in tre set anche sul campo dei veronesi.

Fabio Soli deve fare a meno di due elementi fondamentali nel suo scacchiere, il regista titolare Micah Christenson e di Rok Mozic, fermato dall’influenza. In regia c’è Kellian Motta Paes, mentre Francesco Sani parte in banda al fianco di Noumory Keita. Civitanova aggredisce la partita fin dal primo scambio: Klimes ferma Anzani, Bottolo trova la diagonale stretta e Simeon Nikolov firma l’ace del 7-0. Buchegger sblocca Verona, che prova a rientrare con Keita e torna a due lunghezze sul 18-16 grazie a un muro di Vitelli. La Lube non si distrae e riprende la sua marcia: Aleksandar Nikolov trova le mani del muro da seconda linea, Gargiulo firma l’ace del 24-18 e lo schiacciatore bulgaro chiude di prima intenzione su una ricezione lunga (25-18).

Il secondo set resta in equilibrio solo fino al 3-3. I fratelli Nikolov fanno la differenza dai nove metri e a rete: Aleksandar firma l’ace del 6-3, Simeon mura Sani per il 10-5 e poco dopo mette a segno due ace consecutivi per il 15-6. Verona non trova continuità nel cambio palla e non riesce a costruire una serie al servizio per riaprire il parziale. Un altro ace di Aleksandar porta la Lube sul 20-9, poi è Klimes a mettere a terra il primo tempo del 25-13.

Soli cambia più uomini nel terzo set e dà spazio dall’inizio a Glatz, Mol e Zingel. Verona trova qualche soluzione in più e resta agganciata fino al 9-9, firmato da Mol con un mani fuori. Qui la Lube piazza il break: Loeppky mura proprio Mol e Bottolo firma l’ace del 12-9, costringendo Soli al time-out. Lo schiacciatore azzurro colpisce ancora in pipe, Gargiulo allarga il divario dal centro e al servizio e Civitanova scappa sul 22-13. Medei concede il finale a Tonkonoh, che rileva Aleksandar Nikolov e firma in parallela il 25-19.

Aleksandar Nikolov è il miglior realizzatore con 16 punti, seguito da Mattia Bottolo con 12 ed Eric Loeppky con 9. La differenza più netta è al servizio: 9 ace a 1 per Civitanova, 3 dei quali firmati da Simeon Nikolov. Dall’altra parte Keita si ferma a 7 punti e Buchegger a 6. La Lube ha vinto la semifinale togliendo a Verona la possibilità di costruire con ordine: contro Perugia, che insegue la quinta Supercoppa consecutiva, quella stessa pressione sarà uno dei temi della finale.