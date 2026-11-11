Cricket, l’Italia cerca il pass per la Coppa del Mondo ODI 2027: in Nepal a dicembre il Qualifier Play-Off

L’Italia del cricket si accinge a continuare il proprio cammino verso la Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri dovranno affrontare il Qualifier Playoff, in programma in Nepal dal 4 al 21 dicembre. Le date ed il calendario sono stati diramati dopo la conclusione della League 2.

Al Qualifier Play-off prenderanno parte 8 squadre, e le migliori 4 avranno accesso al Qualifier, torneo finale da 10 squadre che metterà in palio gli ultimi 4 pass a disposizione per la rassegna iridata. Raggiungere il Qualifier, inoltre, consentirebbe all’Italia di riprendere il percorso nel prossimo quadriennio dalla League 2.

Al Qualifier Play-off prenderanno parte, oltre all’Italia, l’Uganda, qualificata con gli azzurri dal Girone B della Challenge League, le prime due classificate del Girone A, ovvero Jersey e Kuwait, e le ultime 4 classificate della League 2, ovvero Namibia, Canada, Nepal ed Emirati Arabi Uniti.

Le prime quattro classificate del Qualifier Play-off avranno accesso al Qualifier, dove sono già presenti Irlanda ed Indie Occidentali tramite il ranking, e Paesi Bassi, Oman, Scozia e Stati Uniti tramite la League 2: queste 10 squadre si contenderanno gli ultimi 4 pass in palio per la Coppa del Mondo.

Le prime quattro classificate del Qualifier, in programma dal 26 febbraio al 21 marzo 2027 in Namibia e Sudafrica, avranno accesso alla Coppa del Mondo ODI 2027, prevista dal 2 ottobre al 21 novembre 2027, a cui sono qualificati come Paesi ospitanti Sudafrica e Zimbabwe.

A queste due formazioni si sono aggiunte le prime otto del ranking mondiale al 30 settembre 2026, ovvero India, Nuova Zelanda, Australia, Pakistan, Inghilterra, Sri Lanka, Afghanistan e Bangladesh, infine gli ultimi quattro posti saranno assegnati al termine del percorso di qualificazione.

CALENDARIO QUALIFIER PLAY-OFF 2026

4 dicembre 5.15: Nepal-Italia, Namibia-Uganda

5 dicembre 5.15: Jersey-Emirati Arabi Uniti, Kuwait-Canada

6 dicembre 5.15: Nepal- Uganda, Italia-Namibia

7 dicembre 5.15: Jersey-Kuwait, Canada-Emirati Arabi Uniti

9 dicembre 5.15: Canada-Italia, Jersey-Uganda

10 dicembre 5.15: Nepal-Emirati Arabi Uniti, Kuwait-Namibia

12 dicembre 5.15: Nepal-Jersey, Canada-Namibia

13 dicembre 5.15: Kuwait-Uganda, Italia-Emirati Arabi Uniti

14 dicembre 5.15: Nepal-Canada, Jersey-Namibia

15 dicembre 5.15: Italia-Uganda, Emirati Arabi Uniti-Kuwait

17 dicembre 5.15: Italia-Kuwait, Canada-Jersey

18 dicembre 5.15: Nepal-Namibia, Uganda-Emirati Arabi Uniti

20 dicembre 5.15: Namibia-Emirati Arabi Uniti, Italia-Jersey

21 dicembre 5.15: Nepal-Kuwait, Canada-Uganda