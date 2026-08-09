Cricket
Cricket, l’Italia supera nettamente il Bahrein in Challenge League
Inizia nel migliore dei modi per l’Italia il terzo e decisivo girone della ICC Challenge League 2024-2026 di cricket, in corso di svolgimento in Tanzania, che fa parte del percorso di qualificazione alla Coppa del Mondo ODI 2027: gli azzurri battono il Bahrein per 200-132, imponendosi per 68 runs.
L’Italia vince il sorteggio e decide di battere: l’innings d’attacco degli azzurri si chiude in leggero anticipo, infatti i 10 wickets cadono dopo 49.2 overs, quando erano ancora a disposizione 4 palle. L’Italia si attesta a quota 200 runs, ipotecando comunque il successo.
Il Bahrein, infatti, non incide in fase offensiva, e subito gli azzurri riescono a tenere in mano il pallino del gioco, riuscendo a contenere gli avversari nel loro innings d’attacco. Nel finale iniziano a cadere rapidamente i wickets e la contesa si chiude anzitempo, con il Bahrein che totalizza 132 runs in 41.1 overs.
In classifica l’Italia resta al secondo posto a quota 18, a -2 dall’Uganda, prima a quota 20. Gli azzurri, inoltre, mantengono 4 lunghezze di vantaggio su Hong Kong Cina, terza con 14. Con 8 punti ancora a disposizione, saranno queste tre squadre a contendersi i due posti in palio per il Qualifier Playoff, previsto ad inizio 2027.
CALENDARIO ITALIA CHALLENGE LEAGUE 2024-2026
9 agosto Italia-Bahrein 200 (49.2)-132 (41.1). L’Italia vince per 68 runs.
11 agosto Italia-Uganda
14 agosto Italia-Singapore
17 agosto Italia-Hong Kong Cina
18 agosto Italia-Tanzania
CLASSIFICA GIRONE B
1 Uganda 20 (Net Run Rate: +2.139)
2 Italia 18 (NRR: +2.599)
3 Hong Kong Cina 14 (NRR: +0.062)
4 Bahrein 9 (NRR: -0.440)
5 Tanzania 4 (NRR: -1.741)
6 Singapore 1 (NRR: -2.192)